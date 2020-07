Le terplatisme est-il un pied de nez ?

Je vous propose ici ma vision du phénomène "terplatiste", celle qui me semble rationnelle et qui apaise peut-être le conflit inéluctable avec les terboulistes (?)

L'idée que la Terre soit un plateau et pas une boule nous renvoie quelques siècles en arrière, dans des temps obscures avec lesquels peu de gens ont envie de se mettre en phase. Pourtant, il y a suffisament d'adepte pour qu'une sorte de "mouvement" semble s'épanouir depuis une dizaine d'années...

Si ça représente un "mystère", il n'est pas de savoir si la Terre est plate mais comment il se fait que des personnes adhèrent à cette idée (?)

Et si le terplatisme était simplement une métaphore du religieux ?

J'entends par là que le mythe sur lequel repose telle ou telle religion n'est en soi pas rationnellement recevable à moins de se le figurer dans des temps immémoriaux et magiques, ce qui rend normalement inutile de chercher à en prouver l'existence passée. Ainsi, des religions racontent des histoires insensées et ont des hordes de suiveur/euses qui, vus de l'extérieur comme de l'intérieur, ont tout l'air d'y croire. Mais chaque individu a-t-il réellement ce credo là ? N'y a-t-il pas une énorme part de choix purement social et d'appartenance qui amène à accepter et à entretenir ce mythe là comme liant indéflectible de la "communauté" ?

Il est impossible de savoir ce qui se déroule dans les esprits derrière la spiritualité et ce à tous les échelons des hiérarchies et des ordres développés à travers les âges...

Chaque religion avec son mythe parfaitement contestable tient à sa manière un bon signe de raliement, qui n'attirera à soi que des personnes qui ont compris qu'il ne sert à rien de contester les éléments factuels du conte mais plutôt d'y chercher du message symbolique et surtout de se rapprocher d'une communauté, parfois pour ne séduire qu'une personne et fonder famille. (D'autres sont entrés en religion pour ne pas se faire trucider mais disons que c'est une autre histoire...)

On peut voir le terplatisme sous cet angle : une couverture dogmatique que tout-le-monde va trouver absurde et irrecevable mais derrière laquelle se cache une "communauté" qui n'a juste rien à caler de la forme de la planète mais d'autres considérations sur ???

L'absurdité d'aujourd'hui fût pourtant la norme d'antan. Même de nos jours, si on a pas d'instruction et qu'on se fie à ses sens, on la voit plate avec Soleil et Lune qui passent et repassent. Il y a donc sans doute un hommage au passé, à l'archaïsme, aux druides (?) Et puis il y a la culture des jeux-de-rôle depuis les années 80s qui se sont prolongés chez les gamers : des mondes étranges, des mythes. J'en ai connu qui se prenaient pour des druides et magiciens dans l'acceptation totale d'une réalité fantaisiste entre leurs sessions c'est à dire tout-le-temps. Puis évidemment, il y a "les sociétés secrètes" avec des frères et des toges et des rituels et des serments et encore des mythes... Les terplatistes qui se distinguent par leur apparente absurdité ne s'inscriraient-ils/elles pas plutôt dans une dimension idéologique et non morphologique ?

Le terplatisme dénote un extrême anti-progressisme, un désir de contrebalancer l'évolution de la science par un rejet absolu de ses lois devenues dogmes. Ce replis sur l'enfance et la naîveté freinerait dans une dimension hypothétique la marche transhumaine ? Le but serait alors mystique.

La Bible côté Genèse semble recommander de s'éloigner de l'arbre de la connaissance. C'est peut-être pris au pied-de-la-lettre sur ce coups ?

Trouver des arguments absurdes pour démontrer la platitude du globe sur internet devient sous cet angle un jeu, comme façon de se signaler à des "initiés" parmi des balots "inconscients" voués à s'arracher les cheveux pour essayer d'expliquer pourquoi et comment c'est une sorte de boule. Pour ce qui est des "crédules", ne veulent-ils/elles pas simplement s'opposer symboliquement à la pensée unique de manière beaucoup plus générale ?

Il est étonnant que des terplatistes interviennent sur des forums où la tendance idéologique est clairement à l'opposé des leurs. Ils/elles ne craignent pas le ridicule ... ni certainement d'entendre "raison"...

Tous ensembles, ils/elles devraient pouvoir économiser pour envoyer une personne de confiance à bord d'un avion dédié à une expédition aventureuse, avec une jolie scientifique et du matériel de pointe, à la recherche du bord de la plaque...

Nous attendons impatiemment l'ère des bi-dimensionistes, qui considèrent que nous vivons à plat en 2 dimensions sur du papier millimétré dans un monde dessiné au compas et à l'équerre !