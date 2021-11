« Tic ! Tac ! Tic ! Tac ! » Peter Pan, Capitaine Crochet et le Crocodile. Peter Pan, Walt Disney (1953) https://youtu.be/9gRB-IAj_yg?t=15[i]

Le Capitaine Crochet, comme chacun sait, incarne le « double » maléfique de Peter Pan, le héros de fiction au costume de faune imaginé par le romancier britannique James Matthew Barrie (1860-1937) dans son roman éponyme.

Loin de l’image aseptisée du conte gentiment revisité avec humour par Walt Disney, Peter Pan est en réalité un personnage violent, immature, à la sexualité problématique dans sa relation platonique avec Wendy, vue uniquement non comme une femme mais comme Maman qui rassure et raconte des histoires pour endormir les enfants.

Peter Pan, qui veut toujours rester dans le plaisir et l’amusement de la jeunesse, ne maîtrise pas le Temps.

Il ne cesse d’édicter des règles qu’il impose à son entourage, dont il s'affranchit lui-même et qu'il change régulièrement selon l’humeur du moment, comme l’enfant capricieux qu’il est.

Le personnage du Crocodile[ii], lui, incarne le Temps, le carnivore chronophage qui se rapproche sans cesse du Capitaine Crochet (ce double maléfique adulte de Peter Pan), le monstre sympathique mais implacable qui lui rappelle son échec et apparaît régulièrement pour l’avertir que tout a une fin et que vient un moment où le jeu doit cesser, faute d'avoir été raisonnable et d'avoir toujours refusé de grandir.

Chef de bande, Peter Pan dirige les Enfants Perdus (ses ministres, inspirés par la Fée Clochette amoureuse de Peter et qui incarne les foucades, les humeurs, l’idéologie et la pensée politique du jour) dans leur lutte commune contre les Indiens.

Les Enfants Perdus sont ces enfants sauvageons et bagarreurs qui, comme Peter, ne veulent pas grandir (les Lost Boys dans la version originale de J.M Barrie, qui ont perdu leur nourrice et qui, non réclamés au bout d’une semaine, rejoignaient Peter au Pays Imaginaire).

Peter Pan/ Crochet est aussi le chef des Pirates.

Il finira mangé par le Crocodile, hélas !

Car chacun sait que les fictions, aussi passionnantes et complexes soient-elles, peuvent tourner au rêve éveillé et au cauchemar.

Nous en resterons là pour le moment même si le sujet est inépuisable car il est en effet grand temps de quitter la psychologie clinique[iii] et le Pays Imaginaire.

Le Crocodile arrive en effet (entendez le tic-tac de son réveil dans cette formidable vidéo https://youtu.be/9gRB-IAj_yg?t=15)[iv]pour nous débarrasser du faune funeste et de Crochet afin de dissiper le cauchemar dans lequel des dirigeants malsains entraînent la France toute entière sur fond et aubaine que représente la lutte contre le Sars-cov-2 Covid- 19 et son désormais nouveau variant O micron όμικρον[v].

Comment ne pas voir qu'un continent (l'Europe), une civilisation (la civilisation Européenne), des pays dont la France, sont en train d’être détruits par de pseudo-élites (leurs dirigeants du moment) complètement perdues, incapables de le reconnaître et de se l’avouer, cherchant toujours plus par leur emprise sur une finance exangue et l'utilisation de pouvoirs étatiques dévoyés exercés à l'encontre de leurs populations, des solutions impossibles, suicidaires et désastreuses ?

L’urgence est plus que jamais d’avoir les mains libres pour permettre au pays, à la France et aux Français de reprendre eux-mêmes leur destin sans avoir à le confier à des incapables qui ont amplement démontré leurs limites.

Il est temps de passer la main.

Il s’agit en effet d’avoir toute latitude de faire face à une réalité plus que préoccupante qui exige dans un premier temps de recourir aux moyens ci-après exposés de résister et recouvrer notre liberté, notre souveraineté, notre santé et notre prospérité.

Nous sommes en danger et, à l’image du Feu de Saint-Elme - ce phénomène physico-électrique dont les lueurs et grésillements inquiétants indiquent que nous sommes sur le chemin de la foudre http://fred.elie.free.fr/foudre_et_tensiondepas.pdf -, tout le pays est réellement en danger, face à la maladie qui est une réalité indiscutable, nul n’en disconviendra, mais surtout face à des dirigeants qui font littéralement n’importe quoi depuis deux ans et nous conduisent au désastre en confondant politique de santé publique, contrôle sanitaro-policier et injonctions paradoxales sur fond de totalitarisme.

Tout cela devient chaque jour insupportable et confirme l'impression d'une accélération de la course à la catastrophe plutôt qu’à la résolution du problème.

L’heure est grave et la France est en danger

L’agression dont nous sommes l’objet en tant que concitoyens, compatriotes, de la part d’un État fragilisé par l’incurie de dirigeants qui y ont scientifiquement contribué en l’aggravant , un Etat paralysé qui ne nous est d’aucun secours, encore dirigé pour un temps par des gens qui divisent et se retournent contre une partie de la Nation, appelle une réaction de survie.

Nous sommes probablement actuellement plus de 6 millions de concitoyens à prendre conscience de notre force et de nos capacités de résistance et de combat pour mettre un terme à cette dérive mortifère qui fragilise et détruit à toute vitesse, sans état d’âme et par pans entiers, tout ce que nous avons patiemment construit durant des années sur les plans politiques, économiques et sociaux et qui constitue l’essence de la France.

Ouvrez les yeux, voyez et constatez :

-Les Institutions[vi] ne fonctionnent plus sinon très mal pour beaucoup d’entre elles, non pas qu’elles soient mauvaises (elles sont perfectibles et toujours destinées à s’améliorer), mais parce qu’elles sont incarnées et dirigées par des gens qui ne sont ni dignes ni capables d’en assurer la pérennité, de les faire fonctionner harmonieusement, de les respecter et les faire respecter, et s’attachent au contraire à les affaiblir et à les détruire.

-Le système sanitaire et hospitalier est naufragé, victime d’orientations financières qui ont délibérément nui à la politique de santé publique destinée à prendre en charge, protéger, rassurer et soigner les malades en laissant volontairement de côté jusqu’à le chasser et le priver de revenus et de travail tout un personnel médical remarquable, aujourd’hui éreinté, méprisé, sans lequel rien ne peut plus fonctionner harmonieusement et efficacement pour le bien de tous : vous, nous, vos familles, vos enfants, vos proches, vos amis.

-Malgré un sursaut de croissance qui est déjà obérée par l'arrivée du variant Omicron, l’économie a été littéralement précipitée dans le mur au prix d’une mobilisation financière gigantesque et irraisonnée, avec là encore des pans entiers d’industries et d’activités qui, une fois détruits, ne revivront et ne reviendront plus, honteusement livrés à l’étranger quand ils ne sont pas sacrifiés au nom d’intérêts particuliers ou fragilisés faute d’avoir pris les mesures qui les auraient protégées d’une concurrence et d’appétits trop heureux de s’en saisir ou de les éliminer.

-La société est secouée par des orientations et des décisions qui en fragilisent les fondements avec une exacerbation de tensions et de violences impunies, de choix sociétaux ineptes, d’ouverture des frontières à tout ce qui peut nuire à l'intégrité, à l’identité, à la défense, à la protection, à la sûreté des biens comme à celle des personnes et du territoire ainsi que le démontrent l'abandon et le bazardage en cours de la Nouvelle-Calédonie et des Antilles, promises à une plus grande "autonomie" faute d'un Etat fort et de dirigeants à la hauteur.

-La souveraineté, la prospérité, la sécurité ne sont plus que des concepts vidés de sens par ceux-là mêmes qui en ont la charge et l’obligation de les défendre, de les consolider, de les améliorer, de les faire vivre pour le pays tout entier, sans exclusive.

Une entreprise de destruction et de recomposition générale du monde et du pays dans lequel nous vivons - la France -, est actuellement menée, qui tire prétexte d’une lutte contre une agression virale réelle pour, non pas soigner et protéger la population, mais se servir de l’occasion ainsi offerte de la contrôler et d'assujettir ses membres à un nouvel ordre politique, économique, social et pour tout dire civilisationnel, dont chacun comprend qu’il lui est nuisible, néfaste, mortifère, personnellement comme pour le pays tout entier.

Cet ordre et cette recomposition sont imposés en France par un petit groupe de gens, de frelons tueurs venus détruire la ruche des abeilles. https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/zoologie-abeilles-etouffent-frelons-12939/

La menace a désormais laissé place à une action mortelle contre laquelle chacun de nous, le pays tout entier et ses habitants, devons-nous prémunir et à laquelle il est impératif et urgent de parer si nous voulons vivre.

La méthode et l’arme sont simples, à portée de main, sous nos yeux, qui ne dépendent que de notre prise de conscience, de notre volonté et de notre courage individuel et collectif.

Ainsi, à l’image des abeilles qui se regroupent et étouffent le frelon venu détruire la ruche en augmentant le seuil de température que le frelon ne peut supporter et qui entraîne sa mort, nous devons agir de même, couper la tête du dragon et extraire la racine du mal, comme je l’ai expliqué dans mes précédents billets.

Voici en six points la base fondamentale d’un processus de véritable résistance.

Il ne tient qu’à vous de vous l’approprier, de l’adapter, de le compléter, mais agissez !

I-Restez souples, agiles, adaptables à l’inattendu !

Le but est tout d’abord d’avoir conscience et volonté de rejoindre, intégrer, construire et devenir un système liquide constitué d’individus conscients et autonomes, tel un ensemble réticulaire infini, un maillage, un réseau interchangeable en mouvance constante dans lequel si un point tombe, d’autres points le remplacent immédiatement.

Pensez à un schéma, à un réseau intégré de transmission tactique, à l’image du génial système de transmission militaire RITA[vii] dont l’une des forces est la possibilité que des centraux téléphoniques soient détruits sur le champ de bataille sans que cela n’affecte les communications en cours, chaque poste émetteur recherchant en permanence avec évasions de fréquences le meilleur chemin de transit de la connexion en fonction de l’état du réseau supposé être soumis à de nombreuses variations dans un environnement de combat.

Pas de constitution partisane mais bien quelque chose d’insaisissable, comme de l’eau ou du sable qui demeurent cependant une masse souple, gigantesque, sans cesse recomposée, comme l’océan ou le désert, masses visibles mais impossibles à maîtriser.

Le but est de résister à une injonction déguisée et de la surmonter en gardant à toujours à l’esprit que vous devez contrer tous les acteurs et agents d’une politique qui n’a pas pour objectif de vous soigner, loin s'en faut,en vous contraignant à suivre une thérapie hasardeuse, mais bien de vous marquer, de vous immobiliser, de vous contrôler.

II-Prenez conscience de vos ressources, de vos capacités et mettez votre intelligence au service de votre combat !

Privilégiez toute action qui vous est favorable à vous personnellement, à vos proches, vos enfants, vos familles, vos amis, vos collègues, toute action qui respecte ce qui est intangible, incontestable et que personne ne saurait vous limiter et vous enlever : votre liberté, vos droits fondamentaux, les libertés d’exister, d’aller et venir, de vous déplacer, de parler, de communiquer, de penser, de choisir, sachant que vous devez impérativement les défendre par le moyen de micro actions en diffusant, en parlant, en soutenant, en « likant » tous les contenus vidéo, toutes les interventions, toutes les publications que vous trouverez, que vous aimez, qui vous « parlent » , qui vous semblent justes (et cela quelles que soient vos sensibilités personnelles, politiques, sociales ou autres, toujours éminemment respectables, sachez-le) et que vous jugerez en mesure de répondre à ce que vous souhaitez, le tout dans le respect de la loi.

Informez-vous le plus possible, lisez, visionnez, écoutez, parlez, échangez, soyez irréfutables, maîtrisez les informations les plus fiables, les plus solides que vous trouverez aisément en vous référant à de vrais scientifiques, à de vrais experts, et non à des prédicateurs, des oracles, des devins, des politicards, des médecins de plateaux, des vedettes médiatiques qui ne font que nourrir de pseudo-débats ineptes et colportent des informations et des points de vue sans intérêt sur des sujets qu’ils biaisent et ne connaissent pas.

III-Soyez sûrs de vous !

Départissez-vous, si c’est encore le cas, de vos zones de confort qui vous gênent, de vos routines intellectuelles, de vos ornières mentales, de vos préjugés.

Poussez vos limites et ouvrez-vous à d’autres avis que les vôtres, échangez, écoutez, ne perdez pas de temps en arguties, conversations et polémiques stériles.

Evitez les interlocuteurs impatients, méfiants, hostiles, de mauvaise foi, fermés à l’information et à toutes formes d’échanges susceptibles de troubler et remettre en cause leur propre confort psychologique, intellectuel, mental.

N’ayez pas peur de prendre des coups et d’en donner, surtout face aux traîtres et aux délateurs que vous rencontrerez.

IV-Soyez forts !

Le plan machiavélique actuellement développé par nos adversaires, vos adversaires, va rater et est en train de rater pour une raison très simple : ces gens sont des tricheurs.

Sachez bien et soyez persuadés qu’ils n’ont jamais eu la moindre intention, la moindre volonté de respecter les règles qu’ils ont imposées à une population au début ignorante, crédule, hébétée, à laquelle ils ont raconté n'importe quoi, qu'ils ont poussée à des comportements ineptes, menée sous l’empire de la peur, de l’incertitude, de la désorientation, du mensonge extensif, de délais, de mesures ordonnées puis supprimée et rétablies, de promesses fallacieuses et de tâtonnements.

Tel n’est plus le cas aujourd’hui simplement parce que la France – vous, dans la richesse incomparable et unique de votre personnalité -, est aussi faite de millions de concitoyens qui savent non seulement lire, écrire, parler, s’exprimer, mais qui savent aussi et encore réfléchir et comprendre que la direction qu’on leur montre, le chemin qu’on leur impose, qu’on nous impose, que l’on vous impose si vous l’acceptez par crainte, faiblesse, opportunité, crédulité ou naïveté, alors que vous pouvez et avez le droit de refuser, conduisent à l’impasse et à l’abîme.

V- Adoptez une guérilla souple, invisible, impalpable, une inertie guidée par la souplesse et l’intelligence.

Evitez de vous trouver là où l’on vous attend, évitez de passer par les chemins que vous pratiquez habituellement, ce qui ne pourra que désorienter l’adversaire, mais soyez présents partout.

Refusez de manière constante les tests, passeports sanitaires, systèmes de contrôle électronique mais servez-vous à bon escient des systèmes de réseaux sociaux pour noyer, submerger l’adversaire par votre résistance dans tous les domaines possibles.

VI-Soyez d’une détermination absolue !

La force du Partisan, la volonté, le courage et l’intelligence du Résistant face à l’agresseur et à l’envahisseur sont de dire : « Nous sommes chez nous et nous allons vous chasser ! Nous ne vous laisserons pas vous imposer un mode de vie dont nous ne voulons pas ! »

Sachez bien, soyez persuadés que l’ennemi actuel n’a en effet qu’une légitimité de façade, limitée dans le temps, ce qu’il est en train de comprendre.

Il fera tout, soyez-en persuadés là encore, pour saboter des élections présidentielles ou législatives auxquelles il ne croit pas tant il n’est animé que par le dur désir de durer le plus longtemps possible.

Il n’envisage en aucun cas l’idée-même d’alternance démocratique.

Il mène un combat dont il n’a pas encore complètement réalisé et compris qu’il l’a déjà perdu.

Il ne vous connaît pas mais vous le connaissez.

Ses jours sont comptés, il le sait, mais il se cramponnera jusqu’à la fin, inéluctable, soyez-en persuadés.

Gardez à l’idée que tous ces gens qui sont aujourd’hui parfaitement connus et identifiés - auteurs, instigateurs, complices, exécutants-, seront un jour arrêtés, jugés, condamnés et punis pour l’ensemble de leurs agissements.

L'Histoire a montré que les dictateurs, les tyrans ont tous systématiquement oublié que rien n'est acquis, que rien n'est définitif, que la roue tourne et que ce qu'ils croyaient impossibles s'est finalement toujours produit : le retournement de situation qui les a anéantis.

Rien ne nous interdit, rien ne nous empêche de donner un coup de pouce à l'Histoire et de faire dérailler ces projets insanes en privant leurs auteurs de leur capacité d'agir.

Accréditez l’idée que vous êtes Légion, Multitude, Force invisible mais pourtant présente partout, à tout moment, active, réactive, constante, puissante (rappelez-vous : 6 millions !) destinée à triompher de manière inéluctable pour réaliser un rêve commun, le retour à une véritable vie normale, comme l’écrit avec intelligence et humanité le Dr Ariel Beresniak dans son beau billet que je vous invite à lire[viii].

L’heure tourne…