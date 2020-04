Le tort des laitiers grévistes de 2009 : avoir eu raison trop tôt !

... vous savez, je m’interresse beaucoup aux elements societaux et votre approche me parait incompatible avec le bon sens.

En quoi ? juste un point : la limitation des volumes produit ! Nous vivons dans un monde de liberté....

= = = = =

... vous n’avez pas le droit d’exiger une diminution obligatoire de la production (et donc de creer artificiellement un effet de penurie rémunérateur !)

Si des éleveurs se lancent dans la production laitieres, c’est qu’ils en ont envie et qu’ils pensent en vivre, au nom de quoi auriez vous le droit de les en empecher ?

= = = = =

Pour le reste de mon commentaire, il faut regarder la systémique de l’élevage....

...La filière bovine est a examiner dans son ensemble , pour sa partie de boucherie et sa partie laitiere et vous savez que l’une ne va pas sans l’autre, ainsi que sa partie ecologique au sens propre c’est a dire le maintient de nos campagnes.

A cela, il faut rajouter les organisations economiques qui commencent par « l’entreprise agricole » jusqu’a la « distribution des produits » en passant par tous les circuits de transferts et de transformation.

Le devoir de l’état est d’organiser une gestion saine de cette activité qui devrait etre traité differement, puisqu’elle est necessaire a la vie...

Le devoir de l’etat est donc — en accord avec les fondamentaux de notre societe — de permettre a tous d’exercer leur activité sans défaut ni irregularité.

Il existe des systemes de marchés, des cooperatives et des entreprises, des filieres de distribution et même des systemes de prévisions et de stockages et cela doit etre géré sainement..... tirer la couverture a soi, dans un sens ou dans l’autre n’est pas soutenable.

... Alors : agissez :

Entendez vous dans la profession pour vous assurer d’avoir une vision globale (et systemique) sur votre (vos) metier(s) et mettez en oeuvre les forces qui conviennent a travers les differents moyens que vous possedez. Cela vaut pour tous.... vos representants syndicaux, votre maire jusqu’a votre député... c’est vous qui votez... mais ce n’est pas suffisant.... Le prefet, votre notaire, votre banquier.... le patron de la superette du village etc.... ne lachez rien, vous avez les moyens de le faire... et re-considerez l’Europe qui n’est pas la pour vous aider, mais pour vous rançonner.

... et si l’un de tous ces personnages ne convient pas, changez le, c’est le copinage, le clientelisme qui vous tue.