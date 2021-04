Le totalitarisme vert de gris.

Lors des élections municipales, quelque peu galvaudées, des mois de mars et juin 2020, le parti Europe Ecologie les Verts s’est vu attribuer plusieurs grandes villes de France, telles que Lyon, Bordeaux, Poitiers, Strasbourg.

Dans ces villes, les élus dits écologistes (une étiquette qui ne fait pas peur et qui permet de rassembler facilement puisque tout être humain est pour la préservation de son environnement) se sont illustrés à travers différents sujets.

C’est ainsi qu’à Bordeaux, ils ne veulent plus de sapin de Noël, à Lyon ils ne veulent plus de viande à la cantine et de la mythique course cycliste du Tour de France jugée « machiste et polluante ». Plusieurs villes ont mis et vont mettre en place des ZFE, zones à faible émission.

Dès 2022, les voitures diesels crit’air 5 seront interdits dans toute l’agglomération lyonnaise. Suivront les autres véhicules diesels Crit’air 4, 3 et 2 jusque 2026. D’autres villes ont ces ZFE, comme Paris et Grenoble. Mais cette année, Marseille, Nice, Toulon, Toulouse, Montpellier, Strasbourg, Rouen vont se doter cette année de zones à faible émission. Toutes ces villes ne sont dirigés par des escrologistes, bien sûr, ce serait trop facile.

Mais ces ZFE ne constituent-elles pas une entrave à la libre circulation ? Va-t-on imposer aux usagers de la route de changer de voitures ? Un comble en sachant que les nouveaux diesels polluent moins que les voitures essence.

Cette politique vise encore les plus démunis, tout le monde ne pourra pas changer de voiture, peu de monde fera du vélo l’hiver. Lorsque les centre-villes seront désertés, que deviendront nos commerçants, artisans et autres acteurs économiques, fortement affaiblis par un an de crise sanitaire mal gérée ?!

Notre pays n’en a pas fini avec les castes.

La France est l'un des pays les plus propres d'Europe, remercions notre parc de centrales nucléaires.

A l'heure où de nombreuses personnalités politique, y compris le gouvernement, parlent de souveraineté et d'énergies renouvelables, on promeut les voitures électriques. Mais d'où vient le lithium pour la batterie et que fait-on des pièces usagées ? On ne sait même pas recycler nos portables !

Comment croire en la promesse (électorale) de revenir à notre indépendance et qu'après la fermeture de Fesseinhem, la France a été obligée d'acheter de l'électricité produite par du charbon allemand ? Et ce sont ces centrales au charbon en Allemagne qui sont en grande partie responsable des épisodes de pollution en Île-de-France, lorsque le vent vient du nord, nord-est.

Au lieu de discriminer la population, faisons davantage d’efforts sur les méthodes de fabrication, même si beaucoup de progrès ont été prodigués, même sur les camions.

Qu’on arrête cette autophobie, cette envie de tout avec rien et cette espèce de reniement de notre culture !