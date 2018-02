Le Touquet, Sandhurst et la cavalerie de Saint-Georges

L’ART DE LA NOVLANGUE



Le migrant en Amérique du 19ème, arrivait légalement, sur un transatlantique d’une compagnie légale, non gouvernementale (l’ONG est plus que gouvernementale, subventionnée, et financée par Soros, le top du légal oligarchique !), avec l’assentiment où non du peuple (l’immigration US fût stoppée au début du XXème)

Le colon du mondialisme (colonisateur Soros et sa clique) envahit contre la volonté du peuple, et même de l’état « officielement », passant par une mafia islamique et des receleurs qui flatte leur égo au Charity Business en servant l’oligarchie mondiale, des collabobos du colonisateur mondialiste de fait...

Mais ne dite pas « envahisseur colon », dite « migrant » où mieux « réfugié »...



Des hommes jeunes qui débarquent fuyant la guerre pendant que leurs femmes et les vieux se battent eux.... n’est ce pas de la belle Novlangue...



COMMISSAIRE UE AU GLAND REMPLACEMENT :



Avramopoulos a clairement indiqué que Bruxelles considère l’asile non pas comme un moyen d’offrir un répit temporaire à la guerre, mais plutôt comme une autre méthode de transplantation permanente des populations du tiers monde dans les pays de l’U





« LES SOUCHIENS DOIVENT SE SOUMETTRE A CETTE NVLLE NORME »



https://www.valeursactuelles.com/societe/nous-narreterons-jamais-limmigration-affirme-un-commissaire-europeen-91719