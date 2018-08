Le transhumanisme ou la mort

C'est probablement LE sujet le plus important de notre temps, et pourtant on en parle peu. Alors qu’est-ce que le transhumanisme ? En gros c’est l’amélioration de l’espèce humaine par la technoscience. Mais ça n’est pas qu’un ensemble de techniques, c’est avant tout une philosophie qui a besoin d’être débattue. Selon Nick Bostrom, "le transhumanisme, c’est l’humanisme des Lumières plus les technologies". C’est d’ailleurs probablement avec Descartes que tout commence, avec sa célèbre phrase nous invitant à "nous rendre comme maîtres et possesseurs de la nature". Pour Kant, il faut avoir l’audace de penser par soi-même et de passer au crible de la raison ce que l’Église ou l’État par exemple nous présentent comme irréfutable. C’est ce qu’on appelle la modernité de la raison. Aujourd’hui, cette tendance s’est accentuée pour certains d’entre nous ; on est entré dans une hypermodernité, on est devenus hyperationnels. On voit ainsi de plus en plus le corps comme un objet et la santé comme un capital. Car le dualisme cartésien a évolué : l’esprit est désormais plus fort que le corps. Ce dernier doit se plier à la volonté de l’esprit, être augmenté... ou disparaître.

Je sais, ça peut faire peur, mais pour moi il s’agit d’une évolution logique : celle d’une complexité croissante. Dans ce processus, Homo sapiens serait le chaînon non-manquant entre animaux et robots, entre biologie et technologie. C’est une nouvelle barrière qui va tomber après celles entre le monde céleste et la Terre (Galilée) ou encore celle entre l’homme et l’animal (Darwin). Car on a toujours voulu s’extraire du monde naturel, le mettre à distance tout en s’entourant de plus en plus d’artefacts artificiels. Ces outils nous aident dans notre combat contre la nature. Laurent Alexandre parle de "véritable coup d’État de l’Homme sur le vivant". On se sentait tout petits face à des dieux omnipotents, on se sent aujourd'hui tout-puissant face à une nature maîtrisée et même modifiée. Car ce qui est naturel n'est pas forcément normal. La nature ne fait pas toujours bien les choses, il faut souvent corriger ses erreurs.

Car cette salope de mère nature ne cherche pas notre bonheur ou notre épanouissement, elle cherche simplement à ce qu’on survive et se reproduise. Dans ses bras, nous sommes comme des marionnettes dont les fils sont des brins d’ADN. Nous ne sommes pas maîtres de notre destin car nous n'avons pas écrit notre code génétique. L’évolution et la reproduction sexuée sont des systèmes qu’on subit. Alors il est grand temps de choisir. C’est le sens de l’histoire, de notre histoire, celle des enfants prodiges et rebelles de dieu le père et de mère nature. Après une enfance faite de peurs et de superstitions, nous avons tué le père. Réglons à présent son compte à notre mère. L’humanité ayant atteint l’âge de raison, nous devons faire notre crise d’adolescence et prendre notre destin en main, enfin.