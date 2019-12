Le (très) mauvais exemple français...

Il faut le dire, en boucle de préférence, ce pays est atteint d'une maladie très grave, la "socialistite aigüe", et il faut maintenant le soigner le plus rapidement possible... Les médecins qui ont été nommés à son chevet se sont succédé depuis, il faut le dire, cet incorrigible militaire qu'était le Général De Gaulle, avec le succès qu'on connaît. Voyons un peu...

Oui, d'accord, j'attends les réflexions de ceux qui disent que j'encense "Mongénéral", alors qu'un "rouge vermillon" comme moi (tu parles !!) devrait plutôt jeter des fleurs à Khrouchtchev, excusez si je fais des "fôtes" d'orthographe ou à Kim Jong-un comme dirait Attali, référence parmi les lumières de ce pays !!

Bah non, je me souviens très bien que malgré de belles différences d'opinion - notamment sur les "évènements" d'Algérie où deux de mes frères on laissé des plumes (euphémisme !!) - mes parents votaient tous les deux pour "le planqué de Londres" comme certains le pensent. Le choix du "moins pire" était déjà dans les procédures électorales, dont acte !!

Je ne reviens pas sur la chronologie des débuts de la 5ème République, elle est disponible sans problèmes pour qui sait chercher, et mon article restera sans liens car je souhaite m'adresser à ceux qui veulent réfléchir sur le fond...

Faisons un constat.

Au mois de Juin 1969, la passation de pouvoir s'effectue au bénéfice de Georges Pompidou, qui, excusez du peu, est un ancien directeur général de la banque Rothschild (tiens, tiens, j'ai entendu ce nom quelque part...).

Et là - je vais faire plaisir à certains - on assiste à une curieuse modifications des statuts de la Banque de France, modifiant les conditions dans lesquelles le pays peut emprunter à son banquier... Cette loi n°73-7 du 3 Janvier 1973 portera d'ailleurs le nom de "loi Pompidou-Giscard", internet n'étant pas encore le terrible élément d'information (et de désinformation, oui, je sais !!) de notre époque, le nom "Rothschild" n'y sera associé que par la suite.

Il existe bien des controverses au sujet de cette loi, n'étant pas un grand technicien de la finance, je me contenterais de constater bêtement que l'évolution des déficits publics vers les profondeurs de la fosse de Capbreton, restons français, hein, a été constante depuis cette loi.

C'est peut-être dû au réchauffement climatique qui dilate les choses, donc, les dettes publiques, ou en raison du prix du kilo de choucroute qui a aussi augmenté.

Maintenant, si la France est tenue de rembourser sa dette en légume fermenté, cela pourrait être un excellent plan pour nos agriculteurs, mais j'en doute...

A noter quand même que l'évolution positive du rapport de la dette publique et le PIB du pays a toujours été plus forte sous les gouvernements dits "de droite", fervents adeptes du régime minceur de l'État, alors qu'un "gauchiste" comme Jospin a réussi de ce côté-là un quasi exploit en inversant la tendance. Il fallait donc le virer de toute urgence, cela allait de soi.

Présentés ces quelques éléments, je vais aller vers le vif du sujet, celui qui m'a suscité ce titre. Pourquoi l'hexagone serait donc le vilain petit canard du "Nouvel Ordre Mondial" ? Simple !!

Regardez mesdames et messieurs, ce vilain pays où ces gens irresponsables viennent chercher les médicaments en pharmacie avec des fourgons pour pouvoir tout emmener !! Normal, ces profiteurs - bon, il y en a, mais ce n'est pas la majorité - ne payent pas les trois quarts des produits...

Enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à ce niveau aussi, ça fiche le camp au pas cadencé. Sans mutuelle, on est mal. Et une assurance privée pour un couple de retraité, c'est 2.000 balles par an !! Pour rembourser trois cerises sur un luxe évident de confort, une paire de lunettes... Donc, le tableau rose vire au terne, hélas.

Mais bon, il faut faire des "ZÉ-CO-NO-MI" bon sang !! La santé, l'avenir n'est pas à la carte verte mais à la carte bleue. Tiens, regardez-donc dans cette merveilleuse contrée des states où tout va si bien...

Regardez mesdames et messieurs, ce vilain pays où ces gens irresponsables vont manifester quand on veut leur coller une CSG comaque sur les retraites !! Quand même un comble que les vieux inactifs ne veulent pas aider les jeunes à démarrer dans la vie... D'accord, ils servent (servaient) souvent dans les associations, gardaient aussi les gamins pendant le travail des enfants devenus adultes, quand l'aide financière n'est pas possible. Et puis ont leur avait servi quelques années auparavant un nécessaire jour de travail gratos pour aider leurs anciens. Pratique canicule de 2005 qui a renvoyé les conséquences de l'impréparation de l'État sur les travailleurs. Comme disait Chirac, autant taper toujours les mêmes, ça en fait moins qui gueulent, un vrai philosophe cet homme !!

Regardez mesdames et messieurs, ce vilain pays où ces gens irresponsables se mettent en grève alors qu'on veut leur "améliorer" leur système de retraite. C'est quand même un comble. Le pays des droits de l'homme qui fait un pas de géant vers l'égalité de traitement pour tous - enfin, pas tout à fait quand même !! - se rebiffe contre une avancée phénoménale !! Rétrogrades et conservateurs, ces gens ne connaissent pas leur chance, ils devraient regarder comment font les autres !!

Ben justement, si on prends exemple sur les pays où il y a eu cette "merveilleuse solution", il faut un microscope électronique et un regard exercé pour trouver un point positif. Et là, on est dans le monde réel, pas le pays des légendes où les têtes d'ampoules et les soi-disant experts plus vendus les uns que les autres nous vantent les contrées...

Alors, des "regardez mesdames et messieurs", je pourrais vous en donner des exemples pendant des heures et cela deviendrais lassant. Vous avez déjà un sacré mérite si vous m'avez suivi jusque là...

Ma conclusion tient dans le fait que l'hexagone, même si j'aime bien le "taillage de costard" qu'a fait Renaud dessus et avouons qu'il n'avait pas tout à fait tort, a été un pays organisé sur ce triptyque défini par les mots Liberté, Égalité, Fraternité figurant dans l'article 2 de la Constitution de 1958. Et dans les faits, face aux dérives de plus en plus grandes des pays du monde qui voient leur population manifester leur mécontentement, la France avait malgré tout réussi un singulier exploit de conserver un espèce de "minimum minimorum" sur ses acquis au niveau solidarité entre citoyens.

Et même ce tout petit état de fait reste insupportable pour les puissants de ce monde, les adeptes du fameux "There Is No Alternative" du Miss Maggie, Renaud quand tu nous tiens !!

Et parmi ces adeptes, désirant mettre à genoux les simples "sans grade", chers, soi-disant, à notre cheffe nationaliste, utilisant tous les moyens à disposition pour arriver à leur fin, figure bien évidemment la célèbre banque Rothschild.

Il ne manquerait plus que de faire comme en 1969, mettre un banquier de chez eux au pouvoir !!

Hein ?

Comment ça ?

Noooonnn, c'est pas vrai...

(on vient de me dire dans l'oreillette que c'est fait !!)

Ah oui, je précise que mes articles sont bien sûr directement issus du politburo LFI !!

Allez, passez quand même de bonnes fêtes de fin d'année, même pour les pires de mes trolls fans de mes textes...