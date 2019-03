Le triomphe de l’élection pour la gloire de la démocratie.

En Algérie (*) ; les électeurs, si tout « marche » comme on l’a organisé, auront comme candidat aux élections présidentielles un homme politique, qui, malheureusement pour lui, est fortement handicapé (ainsi que les rares images de lui le montrent). Et qui de toute évidence, n’est pas en mesure d’assumer normalement et personnellement les charges de la fonction.

La mise en œuvre mécanique d’une pétition de principe (« qui dit élection, dit légitimité de l'appropriation du poste, puis légitimité de l’action de l’élu, donc démocratie ») dont l’absurdité est cependant constamment et partout attestée par les faits, va donc (peut-être) permettre à cette personne d’occuper (en l’occurrence pour d’autres qu’elle) la charge de chef d’Etat (1).

Ailleurs, là où les dirigeants sont en bonne santé, se montrent et parlent d’abondance (contrairement au président algérien sortant), ce n’est en réalité guère mieux.

Pourquoi ? Parce que l’élection « permet » que soient élus des individus qui satisfont les intérêts de seulement 10 % de la population, contre les intérêts des 90% (les statistiques).

La Fontaine (2) se régalerait de voir que dans certains pays on élit des soliveaux (3), et que dans d’autres, on élit des grues (4) (5).

Marcel-M. MONIN

m. de conf. hon. des universités

(*) Les solutions pouvant être trouvées aux questions intérieures algériennes relèvent des seules appréciations des Algériens. Le nom du candidat n'est cité qu'à à l'appui d'une réflexion sur l'élection (en général). Pour en faciliter la compréhension. Réflexion qui complète, à partir d'un cas concret, celle que nous avions développée sur Agoravox « la démocratie n’est pas gênante ».

(1) Beaucoup d’Algériens ont vu la question de l’utilisation pernicieuse de l‘élection, qui descendent dans la rue dans l’espoir que la candidature de M. Bouteflika sera retirée.

(2) La Fontaine : "les grenouilles qui demandent un roi" . Pour la compréhension de la dernière phrase, on rappelle que les grues se nourrissent de grenouilles.

(3) En France, cas de certains présidents de la République qui étaient élus, ( pas au suffrage universel direct - III et la IV° Rép. - ).

(4) En France, cas des "présidents 10% / 90%" (élus au suffrage universel direct).

(5) ... ou des hydres -Esope-, dont le système de re - génération pourrait inspirer les observateurs de la vie politique