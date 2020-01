Le triomphe des émoticônes...

Les émoticônes étaient utilisées sur MSN messenger il y a 20 ans, ça me rappelle une époque révolue depuis longtemps ...

Les jeunes d’aujourd’hui conspuent les émoticônes, qui ne sont plus utilisés que par les vieux, les « boomers ». Les jeunes, la « génération Z » utilise plutôt des « memes ».

Prendre le temps de réfléchir, de communiquer en choisissant ses mots, c’est un truc de vieux, et ça l’a toujours été, ce n’est absolument pas spécifique à notre époque. Quand on est vieux, l’esprit devient rigide, on s’adapte moins bien, on essaie de conserver des repères fixes, sinon on se sent perdu. Un nouveau mot ? Blasphème ! Une nouvelle manière de communiquer ? C’est forcément moins bien qu’avant ! Et on conserve précieusement les broderie de grand maman comme un doudou nécessaire à la stabilité de son esprit.

A chacun sa vie, à chacun ses valeurs et son éthique. De votre point de vue, je suis probablement un hérétique et un traître, car je me torche avec la langue française et ça me serait égal de la voire disparaître avec l’intégralité de la culture française. De mon point de vue vous avez loupé votre vie car votre seule hobby est de rester enfermé loin du monde en idolâtrant des histoires écrites par d’autres, au lieu de vivre vos propres histoires, essayant vainement de conserver un environnement figé dans un monde en perpétuelle évolution.

Merci néanmoins pour votre diatribe, il est toujours instructif de se confronter à un avis opposé.

J’aimerais enfin vous soumettre une question : d’ici quelques années / décennies / centenaires, la langue française tel qu’elle existe aujourd’hui ne sera plus. L’intégralité des traditions françaises et des repères qui régissent votre vie ne sera plus. C’est un fait inéluctable, c’est dans l’ordre des choses depuis l’apparition de l’humanité, j’ose espérer que vous en êtes consciente. N’avez vous pas l’impression de vous battre contre les moulins à vent ?