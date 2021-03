Le vaccin AstraZeneca sur la sellette...

Quand arrêtera-on de croire qu’un vaccin guérit, alors que c’est fait pour prévenir ?

Quand arrêtera-t-on de pouvoir prétendre qu’un vaccin est une solution alors qu’on prétend en même temps que des « variants » de plus en plus rapides et contagieux apparaitraient régulièrement pour justifier de recommencer à zéro puisque les bébêtes sont insensibles aux produits réputés éradiquer leurs prédécesseurs ?

Tout ça devient très pénible !

Quand vont-ils décider d’arrêter ?