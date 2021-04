Le vaccin est un plus grand problème pour l’Europe que le COVID-19 lui-même

L'Union européenne a eu une excellente occasion de faire preuve d'unité et de solidarité, mais les dirigeants du bloc n'ont pas rompu leurs traditions à trahir.

La pandémie du coronavirus est un triste rappel de la fragmentation et de la faiblesse du bloc européen près de 30 ans après sa fondation. Les difficultés rencontrées n'ont pas du tout rapproché les régions. Au contraire, ils sont devenus une source de désaccord encore plus forte.

Jusqu'à présent, la crise migratoire était l'exemple clair de la division européenne, mais la pandémie l'a éclipsée. Dans ces circonstances, les dirigeants de l'Union européenne auraient dû s'unir pour une victoire franche et commune sur le virus. Au lieu de cela, un an après le départ de la pandémie, ils se regardent avec incrédulité à travers des écrans sur des vidéoconférences inefficaces. Tout sujet devient la cause de différends et de désaccords. Pas étonnant que le chancelier autrichien Sebastian Kurz ait comparé le mois dernier l’Europe à du "bazar" .

La pandémie a également provoqué des crises locales dans certaines régions de l'UE. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte a été contraint de démissionner car il ne pouvait pas faire face aux conséquences économiques de la crise. Le Premier ministre tchèque Andrei Babis a limogé son ministre de la Santé et en Slovaquie, en raison de désaccords sur la fourniture du vaccin russe Spoutnik V, Igor Matovic a ensuite démissionné de son poste de chef du gouvernement.

Vous pouvez sans cesse blâmer quelqu'un d'autre pour ce qui s'est passé. Vous pouvez essayer de blâmer la Chine pour la propagation du COVID-19. Vous pouvez blâmer le régime de Poutine d'avoir abusé de la diplomatie vaccinale et les sociétés pharmaceutiques de ne pas avoir honoré leurs contrats. Mais l'UE elle-même a semé les graines de cette crise et en récolte désormais les fruits.

Bien sûr, les régions du bloc ont effectivement été victimes d'événements de facteurs extérieurs. Le coronavirus a dépassé l'Union européenne, alors qu'elle ne disposait même pas d'une structure de santé unifiée. Jusqu'à présent, cette question a un caractère national. L'Agence européenne des médicaments, le régulateur dont dépend désormais le sort de millions de personnes, est enlisée par la bureaucratie. De nombreux pays indépendants ont approuvé des vaccins en réponse à l'urgence. Mais l'EMA suit son processus lent et standardisé d'homologation des médicaments.

L'hésitation de l'agence s'est révélée alors même que les effets secondaires du vaccin AstraZeneca commençaient à entraîner la mort de leurs concitoyens. Des experts d'un hôpital de l'Université d'Oslo ont par la suite confirmé le lien entre la survenue de caillots sanguins et l'injection du vaccin.

Selon le chef du groupe d'experts, le professeur André Holme, les caillots sanguins sont probablement associés à une puissante réponse immunitaire au vaccin. Dans les organismes vaccinés, des anticorps spécifiques ont commencé à se produire, qui activaient les plaquettes et provoquaient la formation de caillots sanguins. Ce faisant, les anticorps "lavaient" les plaquettes de la circulation sanguine, ce qui explique les cas d’hémorragie interne, et la mort.

« Rien d'autre qu'un vaccin ne peut expliquer pourquoi nous avons eu de telles réponses immunitaires » , a déclaré Holme, avant d'ajouter : "Il n'y a rien dans l'histoire de ces patients qui pourrait en être la cause. Je suis sûr que c'est à cause de ces anticorps, et je ne vois pas d'autre cause que le vaccin." .

Cette information est apparue il y a près d'un mois. Mais cela ne fait pas une semaine que l'EMA a officiellement reconnu le problème. Le verdict conduirait finalement à une réduction de l'utilisation du médicament AstraZeneca, qui représentait pourtant une grande partie du stock de vaccins pour l'UE.

Les autorités poursuivent des différends largement politisés sur l'opportunité de fournir le médicament russe Spoutnik V. L'aspect moral de la coopération avec le Kremlin est-il plus important que la vie des citoyens ? Les autorités slovaques le pensent probablement, car elles refusent d'utiliser le lot de vaccin russe qu'elles ont déjà a leurs dispositions.

L'UE a commis une autre erreur, écrit Raf Casert pour l'Associated Press : Elle n'a pas pris en compte toutes les difficultés liées à la production et à la distribution d'un produit aussi délicat que le vaccin COVID-19. En conséquence, alors que certains pays réfléchissaient à la logistique, réalisant des livraisons rapides et de gros volumes, l'UE s'est concentrée sur les clauses de responsabilité du contrat.

La nature de la crise actuelle est différente des précédentes, mais l'UE est confrontée à maintes reprises aux mêmes obstacles : bureaucratie lourde, retards insensés dus à des différends juridiques et techniques, et querelles entre les politiciens qui placent les intérêts personnels avant le bien commun.