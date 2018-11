Le vaccin hpv pour tous ?

Un projet de loi visant à rendre obligatoire le vaccin anti papillomalovirus humain, au-delà de la prévention du cancer du col de l'utérus, vient d'être déposé (oct 2018) au Parlement de la Communauté française de Belgique par le député Jacques Brotchi (MR), cosigné par Matthieu Daele (Ecolo ) et Joëlle Maison (DéFI). Si cela passe, c'est vers la Toussaint 2018, début novembre... il s'agirait de la vaccination obligatoire des garçons et des filles de 9 à 14 ans contre une mst (maladie sexuellement transmissible) provoquant des verrues internes lorsqu'elles sont vaginales/anales, ou externes sur le pénis (donc bien plus repérables et traitables). Ces verrues mal ou pas soignées risquent de virer au cancer, cause et raison première de l'apparition de ce vaccin en 2006 (gardasil) puis 2007 (cervarix). Il est également prévu pour les belges, une vaccination de rattrapage pour les jeunes de 15 à 26 ans.

https://www.levif.be/actualite/belgique/mr-ecolo-et-defi-pour-elargir-la-vaccination-contre-les-infections-papillomavirus/article-belga-1037275.html

Si cette proposition passe, même mitigée, elle ouvre sur un marché énorme pompé sur les mutuelles et qui mènera sans-doute à une catastrophe sanitaire. Gardasil et cervarix tiennent vraisemblablement parmi ce qui se fait de pire en matière d'effets secondaires ou indésirables (paralysie, sclérose en plaque) et les pays qui ont rendu en 2007 cette vaccination obligatoire (Australie, Grande-Bretagne, Suède) ont vu le nombre de cancers du col de l'utérus augmenter. En parallèle, parmi les populations non-vaccinées, on voit ce chiffre à la baisse. Le lien de cause à effet semble évident : ce vaccin encourage ce qu'il est supposé combattre.

http://initiativecitoyenne.be/2018/10/gardasil-vaccin-non-seulement-dangereux-mais-aussi-contre-productif-hausse-des-cas-de-cancers-du-col-de-l-uterus-dans-les-pays-ayant

On est évidemment en question quant à la cause écologique qui peut bien pousser les v.e.r.t.s à promouvoir ce vaccin (?) Notons aussi qu'étendre la vaccination obligatoire aux garçon comme aux filles, c'est sous-entendre que l'anus est officiellement devenu une porte d'entrée récréative !