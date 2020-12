Le vaccin qui préserve de la maladie qui n’existe pas encore

Décidément cette épidémie de « COVID-19 » nous donne des enseignements profonds sur l’état d’esprit de ceux qui se parent du beau nom de « citoyen », substantif dont ils devraient être à l’instant même déchu au profit d’un autre qui leur siérait autrement mieux : « sujet ».

Car si nous sommes bien une chose depuis le mois de mars dernier : c’est bien les sujets d’une expérience de Milgram, grandeur nature, dont le thème est : « jusqu’à quel point les gens sont capables d’obéir à des ordres absurdes et contradictoires sous couvert d’âneries scientifiques ? »

Cette crise est un révélateur de notre époque et de sa docilité : nous avons accepté de ne plus respirer à l’air libre et d’enfiler des masques. Lesquels ont été choisi car ils renvoient, dans l’imaginaire collectif à la grande peste. En dépit de tout bon sens, et parce que quelques imbéciles affublés d’un diplôme ou de la Pourpre du pouvoir nous l’ont imposé, nous avons obéi.

Pour nous rappeler l’Occupation et manier la peur : on nous a demandé de nous munir d’un laissez-passer, que nous devons, comble de l’absurde, remplir nous-mêmes ! On peut compter sur l’esprit facétieux des français pour gauler cinq minutes.

Cette crise nous aura appris, en outre, que nous ne vivons pas au XXIème mais au XIVème siècle : puisque la seule solution proposée à la population, en face d’une épidémie, est de l’enfermer à double tour (« confiner » dans le langage moderne) comme au temps de la « grande peste » ; et qu’il faut maintenir les malades chez eux sans les soigner, de peur qu’ils ne contaminent les autres, jusqu’à, éventuellement, les y laisser mourir. Ceux qui ont osé proposer une solution plus nouvelle et de bon sens (reposant sur le triptyque : « détecter, isoler, soigner ») ont reçu exactement le même traitement, pour les mêmes causes, que le petit garçon d’Andersen dans « les habits neuf du Roi ».

Nous avons également eu droit au spectacle affligeant des « médecins de plateaux TV », lesquels m’ont fait penser à ce qui serait arrivé si, dans Joseph Balsamo, Alexandre Dumas avait choisi que le jeune Gilbert soit nommé médecin particulier de Louis XV. Ces braves Purgon et Diafoirus soignent 67 millions d’Argan grâce au « procédé audiovisuel » : lequel consiste à raconter n'importe quoi et à manipuler par la peur des hordes d’imbéciles, et à les entretenir dans l’illusion magique de la Panacée (laquelle git dans le Saint Vaccin). En attendant ce miracle, l’Homme boit la potion amère du confinement, qui consiste à être embastillé chez soi, jusqu’au jour béni de la rédemption vaccinale.

Dans la série des avancées de l’humanité : on a donné le droit au personnel soignant des hospices (pardon des EHPAD) de piquer les vieillards agonisants, comme on le ferait avec un chien mourant. A ceci près qu’on a le droit d’être avec Médor et de le pleurer au moment de l’injection létale, ce qui n’a pas été le cas avec nos anciens. C’est un notable progrès dans la Civilisation et les mœurs comme on peut en juger.

N’a pas même manqué Mammon, ni le fleuve Pactole charriant son comptant d’or et d’écus pour les habiles laboratoires pharmaceutiques affiliés aux puissances de l’argent. Ceux-ci ont parié, avec succès, sur l’orgueil et la paresse des chercheurs, entretenus par eux dans la luxure et la gourmandise des petits arrangements entre amis ; lesquels, en retour, et pour ne pas mordre la main qui nourrit, n’ont pas été avare de colère envers ceux qui soignaient vraiment les malades et dont ils convoitaient l’art.

Tout ce petit monde s’est entendu à merveille pour détourner, à leur profit, ce qui restait du frêle ruisseau de l’argent public et accabler nos futures générations sous une dette aussi insoutenable qu’illégitime et dont le magot ainsi dilapidé ne bénéficie pas même à ceux qui en ont besoin.

Nous aurons également eu droit à la fin des libertés publiques telles que nous les connaissons depuis la Révolution Française, dont la plus importante est celle de circuler au motif d'un virus qui aura moins tué la population mondiale que le tabagisme passif. Et encore : le nombre réel de morts dû à cette épidémie est aussi transparent que le bilan d’une société immatriculée aux îles Caïman.

Certes, nous aurons ainsi épargné de la grande faucheuse quelques milliers de personnes (dont l’espérance de vie se chiffre en mois) ; mais pour ceux qui n’ont pas eu la chance d’en réchapper, la dernière vision du monde aura été glaçante : masques et surblouses blanches cachant d’anonymes ectoplasmes en lieu et places du sourire et des larmes de leurs proches.

Mais ce n’était rien. Une simple mise en bouche. Nous apprenons, ce jour, une information qui fera date : le développement des vaccins prédictifs puisque la société Moderna a développé, dès le mois de janvier 2020 et en deux jours, un vaccin contre cette maladie qui n’existait pas encore. Elle n’était alors pas officiellement déclarée par les autorités en Chine, et encore moins reconnue comme une « pandémie » par l’OMS. Cette nouvelle ne lasse de surprendre. Comment tout cela a-t-il été rendu possible ? Laissons la parole au journaliste de « La dépêche » pour nous expliquer ce miracle :

« Le 13 janvier, c'est pourtant à cette date que l'équipe de recherche du laboratoire américain Moderna, associée aux instituts américains de recherche sur la santé (NIH), finalise la séquence de son vaccin contre le Covid-19, l'ARNm-1273. Deux jours plus tôt, le 11 janvier, les autorités chinoises avaient diffusé la séquence génétique des protéines du coronavirus. »

Voici donc qu’on a réussi à développer un vaccin efficace contre une maladie qui n'existait pas, le tout en deux jours et sur un PC grâce à une « séquence génétique des protéines du coronavirus » ! Tout cela nous est benoîtement rapporté, sans que cela ne leur fasse lever une oreille ou froncer un sourcil, comme une avancée scientifique majeure par l’ensemble des échotiers...

Comme l’écrivait mélancoliquement Lamartine : « tout est songe et mensonge ». Devise qui colle particulièrement bien à notre époque. Je ne résiste pas à citer le visionnaire G. Debord qui disait, à propos de notre société (extrait de in girum nocte et consimimur igni) :

« Au réalisme et aux accomplissements de ce fameux système, on peut déjà connaître les capacités personnelles des exécutants qu'il a formés. En effet ceux-ci se trompent sur tout, et ne peuvent que déraisonner sur des mensonges. […] Ils meurent par séries sur les routes, à chaque épidémie de grippe, à chaque vague de chaleur, à chaque erreur de ceux qui falsifient leurs aliments, à chaque innovation technique profitable aux multiples entrepreneurs d'un décor dont ils essuient les plâtres. Leurs éprouvantes conditions d'existence entraînent leur dégénérescence physique, intellectuelle, mentale. On leur parle toujours comme à des enfants obéissants, à qui il suffit de dire : "il faut", et ils veulent bien le croire. Mais surtout on les traite comme des enfants stupides, devant qui bafouillent et délirent des dizaines de spécialisations paternalistes, improvisées de la veille, leur faisant admettre n'importe quoi en le leur disant n'importe comment ; et aussi bien le contraire le lendemain. »