Le Vatican par Christophe Dickès

@Franck Abed

Encore un bouquin que je n’aurai probablement pas le temps de lire parce que j’en ai bien déjà une vingtaine ouverts sur mon plumard , mais je suis quand même au premier quart de votre réconciliation impossible et je ne désespère pas d’en avoir assez vite achevé la lecture. Je vous en parlerai donc une autre fois. Je ne vois pas non plus une réconciliation possible entre un sans-culottisme primaire qui perdure et une approche critique et informée de la chose politique.

J’ai quand même l’impression que ce bouquin sur le Vatican doit être un peu partial, et justifiant ce qui, d’un point de vue philosophique, n’est pas bien sérieux ; par exemple, le dogme de l’infaillibilité pontificale ou le recours à l’Esprit Saint dans les élections ; toutes choses qui me font doucement rigoler.

Evidemment, on peut toujours, à la manière de Pascal, avoir une « idée de derrière la tête » et se dire : si l’Eglise avait un peu continué d’être crédible, surtout dans cette période où l’islam en France ne rencontre plus aucun obstacle et reçoit même quelquefois la bénédiction du bas clergé, la situation ne pourrait pas être pire, mais c’est une position théologico-politique quasi voltairienne, fort éloignée des préoccupations des grands mystiques et de dogmes tombés progressivement en déshérence. Dans cette perspective où il y aurait un discours publié pour les ignorants, qu’il faudrait bien appeler propagande religieuse, dans la grande tradition des missions chrétiennes, et un autre plus ésotérique réservé à quelques initiés qui sauraient comment on fabrique du divin, mais qu’il faudrait bien s’interdire de divulguer, il n’y aurait plus de philosophie possible.