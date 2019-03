Le véhicule Hybride, une arnaque ?

Mais de qui se moque-t-on avec la Pub sur l'hybride ? Des batteries pour rouler quelques kilomètres sur le parking de la concession... peut-être ! Mais pas plus loin...

Monsieur le Président de Toyota France

J’ai acheté récemment une Auris Hybride et tiens à vous faire connaître ma déception concernant la consommation élevée : sur 6.100 kilomètres en 2019 je relève une consommation de 6, 26 l/100 (70% en autoroute et voie rapide à 90 km/h de moyenne environ, le reste en périphérie de ville et sur route à 80 km/h). Ces calculs reposent sur le kilométrage affiché au compteur à chaque passage à la pompe, et au volume de carburant relevé sur le distributeur.

Je rappelle votre annonce publicitaire relevé sur une voiture du concessionnaire : « 50% du temps de trajet en électrique »

Or une voiture thermique essence de même puissance peut avoir un niveau de consommation de cet ordre : par exemple la C4 Cactus Pure Tech S&S de 130cv affiche (catalogue) une consommation mixte de 5 l/100. D’après le concessionnaire Citroën, en conditions réelles de conduite, il faut admettre 6, 5 l/100.

Celle de l’Auris Hybride devrait donc être de 3 l/100 : 50% de trajet en électrique suppose bien que la consommation d’essence est nulle pendant 50% du trajet, c’est ce que la Pub Toyota laisse à penser :

Une économie d’essence de 50% résulte de l’hybride !

Si l’on fait 50% des trajets en électrique sans aucune économie d’essence, où sont donc les avantages de ce type de motorisation ? Dans un échange de courrier avec votre concessionnaire cet argument m’a été opposé (je cite :) « … il n’y a pas de véhicule de 136 cv essence qui peuvent prétendre consommer moins que votre Toyota Auris Hybride » : Evidemment, je n’en ai jamais douté ! Mais 6, 26 l/100 contre 6, 5 l/100, cela ne fait pas de grosse différence !

J’ai acheté ce véhicule hybride pour avoir une consommation d’essence divisée par deux par rapport à un véhicule thermique essence de même puissance, soit de l’ordre de 3 l/100 ! N’est-ce pas ce qu’annonce la publicité Toyota ?! Ma déception est donc très forte ; je suis victime de votre publicité que l’on peut qualifier de mensongère.

Ma conclusion est donc la suivante : Non !, l’hybride n’est pas une solution satisfaisante pour réduire la consommation ! Et de passage en concession que me propose-t-on de nouveau ? un véhicule avec une batterie plus puissante ? non, mais un véhicule hybride de même technologie avec un moteur thermique de 180 cv ! Mais de qui se moque-t-on ?

Veuillez agréer Monsieur le Président… etc.