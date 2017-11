Le véritable enjeu du duel entre Charlie Hebdo et Mediapart

Lorsque vous étiez écolier, comme moi vous adoriez sans doute ces images au sein desquelles il fallait débusquer un personnage, un animal ou un objet habilement cachés. Il pouvait arriver qu’on ne trouvât point un ou plusieurs intrus au terme d’une recherche pourtant jugée méthodique et exhaustive. Autant Arcimboldo ne dissimulait guère les légumes ou les fruits de ses phytomorphismes, autant les dessinateurs des images énigmatiques de notre enfance s’évertuaient à camoufler malicieusement leurs indésirables.

Aujourd’hui et dans un tout autre domaine, les échanges polémiques entre Mediapart, Charlie Hebdo, Plenel, Valls et Riss dessinent une nébuleuse de phrases assassines où il convient de discerner celles qui relèvent de l’effet de manche de celles qui risquent le liasser des cicatrices.

Prenons quelques exemples :

« La phrase de Plenel est un appel au meurtre » (Manuel Valls)

« Adouber ceux qui demain voudront finir le boulot des frères Kouachi » (Riss)

« La une de Ch. H. fait partie d’une campagne générale de guerre aux musulmans. » (Plenel)

« Je veux que Mediapart et Plenel rendent gorge » (Valls)

« Plenel condamne à mort une deuxième fois Charlie Hebdo » (Riss)

A vote avis, laquelle de ces cinq phrases porte un danger ?

Bien évidemment, c’est la troisième c’est-à-dire la déclaration d’Edwy Plenel selon laquelle Charlie Hebdo ferait partie d’une campagne générale de guerre aux musulmans.

POURQUOI ?

D’abord, parce que, sans aller jusqu’à reprendre la célèbre formue de Roger Gicquel (1), on peut affirmer, en 2017, que la majorité de la France est inquiète au titre de multiples raisons. Cette majorité des Français comprend des chrétiens, des athées, des musulmans, des agnostiques, des juifs, des hindouistes, des bouddhistes, des sikhs et d’autres encore. Chez beaucoup d’entre eux, le système immunitaire de l’âme religieuse se trouve affaibli par de puissants virus consuméristes. Il ne s’agit pas ici de soucis d’ordre social liés au chômage, à la dette, au pouvoir d’achat, à l’écologie etc. Laurent Joffrin, directeur de Libération déclare à Mediapolis (Europe 1), le 18 novembre 2107 : « L’islam rend fous les Français et l’islam rend folle la gauche ». Cette inquiétude et cette folie concernent essentiellement l’évolution future de la population musulmane française. A noter que, dans l’Union européenne, le melting pot français comprend le plus grand nombre de musulmans et de juifs, en quantités absolues. L’absence ridicule de statistiques ethniques ajoute à l’inquiétude parfois complotiste ( On ne nous dit pas tout ! pour parler comme Anne Roumanoff ) des citoyens. A l’inverse, certains ne s’inquiètent nullement. Ils appartiennent à mille catégories plus ou moins importantes. On peut citer : les angéliques, les éternels optimistes, certains mouvements féministes, les dénieurs de réalité, les antiracistes politiques, les salafistes, les suppôts de Daech, les islamo-gauchistes, les opportunistes (politiciens, syndicalistes, assocs...), sans oublier ceux qui, à droite comme à gauche, rêvent d’en découdre avec leurs ennemis dans une guerre civile et ceux qui, des deux bords, n’ont toujours pas pu ou voulu digérer la guerre d’Algérie. Le cas le plus intrigant est sans conteste celui des islamo-gauchistes : par quels cheminements sinueux des gens de gauche ont-ils pu se joindre à l’islam ? Quelle divinité étrange leur enjoint de sacrifier la laïcité et la République sur son autel ? A l’instar de certains anciens gouverneurs coloniaux, veulent-ils favoriser l’islam pour amoindrir le christianisme ? Craignent-ils toujours que la vérité d’un nouvel Aron entrave leurs errements idéologiques érigés en dogmes ? Certains adulent Robespierre, d’autres boivent les paroles de Sartre « On n’a probablement pas assez tué en 93 » (2). Certains, il est vrai, ont naguère louangé des tyrans sanguinaires dont la chute les laissent encore pantois et revanchards. On ne lira et relira jamais assez L’homme révolté pour y chercher une réponse.

PASSER DE L’ISLAM EN FRANCE A L’ISLAM DE FRANCE

Ensuite, pour entrer plus profondément dans notre question, nous allons analyser ce que nous nommons plus haut l’évolution future de la population musulmane française. Les Français non-musulmans ont l’impression inconfortable que l’islam grignote lentement leur environnement et leur façon de vivre. Ils pensent que burkas , hijabs et niqabs envahissent les rues (3), qu’on leur impose des viandes halal en cachette, qu’on va installer des salles de prière dans les entreprises, que des quartiers de non-droit constituent des nids inexpugnables d’extrémistes, qu’une cinquième colonne est là, que la liberté d’expression ou de pensée est rognée, que les journalistes craignent de rapporter certains faits, que le conflit israélo-palestinien gagne la France, que le blasphème va être interdit etc. Ils commencent à craindre de passer pour d’infâmes racistes islamophobes, amalgameurs, colonialistes et stigmatiseurs. Une gangue insidieuse commence à emprisonner leur franc-parlerbet leur gouaille . Sans compter, bien entendu, le sentiment d’insécurité lié aux attentats et l’inconfortable pressentiment qu’un cheval de Troie a déjà passé les remparts de la Cité. Il faut dire que leurs ministres ne se gênent même plus pour enfoncer le clou. Ainsi, Najat Vallaud-Belkacem n’éprouva nullement, semble-t-il, le besoin de tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de déclarer « Supprimer la possibilité d'avoir un menu non confessionnel, je trouve que c'est une façon, en réalité, d'interdire l'accès de la cantine à certains enfants »(4), En viendra-t-elle un jour à oser dire que les vignobles de la Bourgogne et du Bordelais narguent les musulmans ? Elle aurait tort de se modérer puisque son recruteur, François Hollande ne déclara-t-il pas un jour « La femme voilée d'aujourd'hui sera la Marianne de demain ». (5)

LES TROIS GROUPES DES MUSULMANS EN FRANCE

Examinons alors le cas des musulmans en France. Nous nous baserons essentiellement sur le Rapport de l’Institut Montaigne de septembre 2016 (6) selon lequel on peut classer les musulmans en 3 groupes (7).

Le premier groupe (46% ) s’étend des plus éloignés de la religion jusqu’à ceux qui, tout en acceptant l’interdiction de la polygamie et en admettant que le loi républicaine prévaut contre la loi religieuse, restent attachés à la consommation de viande halal. Les plus conservateurs de ce groupe sont en faveur de l’expression religieuse au travail (Je suppose qu’il s’agit de pauses permettant de pratiquer les prières quotidiennes, préférablement dans des lieux réservés au sein de l’entreprise).

Le deuxième groupe (25%), fier d’être musulman et de le montrer, tout en admettant la laïcité et en rejetant niqab et polygamie, reste très pieux et respectueux de la charia sans toutefois la faire passer devant la loi républicaine.

Le troisième et dernier groupe (28%) s’oppose aux valeurs de la République. Il est principalement constitué de jeunes peu qualifiés et sans emploi solide, vivant dans les banlieues des grandes villes. L’islam sert d’exutoire à leur insatisfaction sociale attisée par des extrémistes religieux.

Bien que tout ce qui précède puisse sembler taillé à coups de serpe, on peut en tirer quelques conclusions.

FOCUS SUR LE TROISIEME GROUPE

Voyons le troisième groupe de plus près. On est en droit de se demander comment on a pu en arriver là. Certains accuseront la République de ne pas avoir investi suffisamment dans les banlieues. D’autres jugent que les ennemis de notre civilisation ont incité les jeunes à rejeter d’emblée un système éducatif « mécréant » qui, de toute façon, ne les intégrerait pas. Messieurs les énarques, vous a-t-on jamais appris qu’un pays où sévit un chômage endémique ne devrait jamais accepter une immigration issue d’une civilisation différente de la sienne puisque, c’est humain, les immigrés et leurs descendants socialement déçus, pour ne pas dire humiliés, seront tentés, soit spontanément soit sous l’influence de vos ennemis extérieurs, d’incriminer votre civilisation, a fortiori si vous ne voulez plus voir ce que fut cette dernière. Vous pourrez toujours tenter une fuite en avant vers le rêve d’une mondialisation heureuse mais ce sera illusoire. François Hollande avait compris le risque qui déclarait « Comment peut-on éviter la partition ? Car c’est quand même ça qui est en train de se produire : la partition » (8). Il pensait sans doute à ces zones de non-droit où, sauf à prendre le risque de déclencher une guerre civile, la République n’ose plus apparaître. On juge désormais moins risqué d’envoyer notre armée au Sahel que de dépêcher notre police dans certaines banlieues de nos villes. Engagerait-on le premier type d’action pour détourner le peuple de prêter trop d’attention aux manquements du second ? Ces banlieues où trafic de drogue et islamisme vivent en parfaite symbiose marquent d’ores et déjà les points d’ancrage d’un possible option sécessionniste.(9)

UN SYSTEME INSECABLE

Pour l’islam, Etat et religion restent indissociables : la charia a force de loi. Cette religion couvre à la fois une communauté, une façon de vivre, une culture, un Etat, une bigoterie propre, une loi, une politique et une civilisation formant un tout indissociable. Cependant, des musulmans " contaminés " par l’Occident ont pu juger qu’ils pouvaient très bien pratiquer leur religion ( et gagner le Paradis ) tout en se pliant aux lois de la République. Ils appartiennent au premier groupe. On ne peut exiger d’eux qu’ils jettent aux orties leur culture tout comme il serait ridicule de demander aux Alsaciens qu’ils tirent un trait sur la leur. Par contre, lorsqu’on vit en France, faire avec la laïcité reste une condition sine qua non. Il semble toutefois que quelques concessions doivent être accordées pour le temps de prière au cours des heures de travail. Sur le pur plan comptable, ça ne devrait guère poser de PB et certainement entraîner moins de pertes d’exploitation que le temps passé indûment sur le web par beaucoup y compris pour reluquer des sites pornos. Quoi qu’il en soit, les Français musulmans doivent larguer quelques amarres avec leurs coreligionnaires vivant dans les pays régis par l’islam. Le courrier du Maghreb et de l’Orient rappelle : « La laïcité est le produit du XVIIIème siècle européen, un tout nouveau produit apparu en Occident, après qu’il a abandonné la religion (10) ; elle a ensuite été progressivement importée, par la colonisation, dans l’espace géographique et culturel arabo-musulman, mais elle n’y demeure pas moins un corps étranger » (11) Si certains immigrent pour trouver des conditions matérielles meilleures que chez eux, certains le font pour donner plus de champ à leur liberté de conscience, pour simplement ne pas être traités abusivement et dangereusement d’apostats alors qu’ils veulent seulement réfléchir c’est-à-dire exercer le droit le plus noble de l’humaine condition telle que l’a voulue le Créateur.

FOCUS SUR LE DEUXIEME GROUPE

Nous avons tous vu, dans la nature ou sur écran, ces vols d’oiseaux rassemblant plusieurs milliers d’individus et dessinant un vif ballet omnidirectionnel. A les observer, nous avons l’intuition que la forme globale de tels groupes répond à une loi « émergeant » d’une complexité qui nous échappe et selon laquelle l’ensemble diffère de la somme des parties. Le deuxième groupe examiné plus haut se trouve dans une situation comparable à un vol d’oiseaux qui, épuisé par une longue voltige, va devoir se poser quelque part. Va-t-il rentrer à la caserne ou, au contraire, prendre la quille ? (12)

Enfin, nous arrivons à ce que vous voulions démontrer à savoir que les propos d’Edwy Plenel ne peuvent qu’inciter une bonne partie des musulmans du deuxième groupe, tiraillé entre deux options, à se décourager voire à développer un sentiment injustifié de persécution et, finalement, verser dans le troisième groupe. Mais n’est-ce pas le souhait de beaucoup ?

(1) Soit « La France a peur », phrase prononcée par le présentateur Roger Gicquel, le 18 février 1976, à l’ouverture du journal de TF1.

(2)Entre autres, il regrettait sans doute que Chateaubriand – brillant auteur du Génie du Christianisme – échappât à la guillotine. Pour s’en soulager, il alla pisser sur sa tombe.

(3)Certains en font une obsession : on se souvient de ces Norvégiens qui prirent des dossiers de sièges de bus pour des femmes en burka.

(4)Figaro vox du 18 mars 2015 Par Alexandre Devecchio. Perso, comme je l’ai déjà écrit ici, je suis en faveur de menus de substitution.

(5)Un président ne devrait pas dire ça...Gérard Davet et Fabrice Lhomme. Stock

(6)http://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/rapport-un-islam-francais-est_-possible.pdf

(7) Extrait du Rapport ; « Les données de l'enquêtes révèlent que 50 % des enquêtés sont français de naissance, 24 % sont français par acquisition et 26 % sont de nationalité étrangère. Parmi les Français, nombreux sont les individus qui possèdent également une autre nationalité, en lien avec leur trajectoire migratoire ou celle de leurs parents. »

(8)Ibid (5)

(9) Un essai récent :Théorie des hybrides de Jean-François Gayraud. CNRS éditions,se penche sur l’assemblage d’ingrédients aussi disparates que l’islam, la drogue, la guérilla et la gauche.

(10)Il est jugé que l’Occident a rompu définitivement avec la religion, avec la chrétienté en premier lieu. C’est sans doute la raison pour laquelle Dalil Boubakeur, recteur de la Grande Mosquée de Paris, propose sur Europe 1, le 15 juin 2015, d'utiliser des églises vides pour y célébrer le culte musulman.

(11)https://lecourrierdumaghrebetdelorient.info/focus/islam-lislam-embrasse-la-vie-et-la-mort-il-est-religion-et-etat/

(12)Etre libéré de ses obligations militaires