Le Veto américain… Calculs des Gains et des Pertes

A Massada.

Les pays cités ne reçoivent pas l’aide des EtatsUnis, ils l’a subissent. Ils sont soit directement occupés par des troupes états-uniennes qui défendent là les seuls intérêts stratégiques de leur pays, et non pas ceux du pays ainsi occupé (disons que l’aide en question s’apparente à une sorte de loyer alors), soit indirectement occupés (l’aide versée à l’Egypte revient aux E-U sous forme de contrats d’armement au profit de firmes nord-américaines par exemple, ce sont alors des subventions déguisées employées à servir les intérêts stratégiques des E-U). Le cas d’Israël est différent, il s’apparente à la fois à un intérêt stratégique des E-U (maintenir le chaos dans la région et pomper le pétrole régional) et à une nécessité soutenue par l’AIPAC (lobby religieux et économique juif aux E-U) car sans l’aide des E-U, cette implantation de colons juifs européens en Asie aurait disparu depuis longtemps.

Enfin, à l’adresse de ceux qui en doutaient encore, cette situation rappelle combien les E-U (et Israël en l’occurrence) mettent en avant le droit international quand il défend leurs intérêts particuliers et combien fondamentalement ils n’en n’ont rien à faire, surtout s’il contre-carre leurs projets (illégaux). A quand un déménagement de l’ONU de New York et un retour en Suisse, par exemple ?