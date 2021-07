Le Viatique Citoyen ou l’antithèse du revenu universel

ce « viatique » est une hérésie, car sa présence même sera encore plus prédatrice que tous les minima sociaux.

Le fait d’exister le rendra accessible a tous ceux qui souhaitent lessiver le reste a vivre du simple travailleur qui vend sa force de travail, ses competences etc...

En supposant un salaire minimum a 1200 euros, comme maintenant, le reste a vivre est quasi nul car les dépenses obligées occupent déjà tout.

Par exemple, rappelez vous le confinement.... les comptes en banque se sont remplis, non pas par les gens au smic, qui n’avaient déjà plus de reste a vivre et ont tout dépensé, mais par ceux qui gagnaient un tout petit peu plus.

Le viatique de 400 euros ferait passer mecaniquement le smic de 1200 a 1200+400 = 1600 euros.

Les dépenses obligées vont rapidement atteindre ces seuils, ne serait-ce que pour l’energie mais en fait tout ce dont on ne peut se passer et où il n’y a pas d’alternative. Les fins de mois seront toujours aussi difficiles et les budgets en deficit.

L’etat en versant le « viatique » alimentera une inflation de fait et c’est l’ensemble des secteurs des services et des secteurs marchands qui vont récuperer ces 400 euros.

et pire, les entreprises pourraient revoir leur politique salariale et diminuer les salaires « au plancher » en considerant que le viatiques permettra de compênser ce qu’elle ne paieront plus.

Si l’etat voulait vraiment rendre sa dignité au peuple français, c’est en permettant a tous ses citoyens de vivre avec ce qu’ils gagnent, sans aide aucune et avec le minimum de prélèvements.

Il n’y a qu’a travers les accidents de la vie que ’etat peut soulager l’injustice, et en ce sens ce sont les missions regaliennes de l’etat qui doivent etre assumées a équité identique pour tous.

La citoyenneté complete dont la defense du pays, la sécurité, la justice, l’education, la santé, et la retraite pour les service et la fourniture du materiel indispensable à la vie comme le logement, les energies, eau, les communications diverses.... valorisé certes !

A partir de là, c’est le travail qui est le mieux placé pour assurer le revenu de tous ceux qui vivent et reussissent dans notre pays.

Je ne dis pas qu’il faille un« filet de protection », les accidents de la vie sont toujours possible, la solidarité est alors de mise, .. mais cette dernière ne doit pas etre une dotation quelle que soit son nom ou sa forme.

L’homme est fait pour agir, ce n’est pas une limace a attendre la fin du mois.