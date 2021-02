Le vieux flic en retraite s'interroge sérieusement de voir Porte d’Orléans des contrôles du couvre-feu à 18h20 sur le périphérique bloqué

Au hasard d'un sur sur le web, je suis tombé sur deux pages très très intéressantes, la lecture de leurs deux titres titre m'a sérieusement interpellé :

VIDÉOS. Polémique après les contrôles du couvre-feu en plein bouchons, à Paris et en Île-de-France : Source.

La palme d'or de la fourberie : La police enchîne les PV pour non respect du couvre-feu sur le périf parisien en plein embouteillage :Source.

La courbe du trafic du 31/01.21 vers 18 heures.

Ces contrôles de police ont lieu alors que le trafic est saturé sur le périphérique et en Île-de-France, avec un pic avant le couvre-feu. Presque 400 kms de bouchon Le schéma : Source.

"Les conducteurs comprennent ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons", assure la commissaire de en charge du dispositif. Elle rappelle les consignes reçues : "C'est tolérance zéro, à 18h tout le monde doit être chez soi." : Source ( capture d'écran faite avec mon portable ) ….à voir l'immense bazar qu'a créé cet ordre, ben, sûr qu'elle a raison la madame.

Je suis un vieux citoyen humaniste, pour moi la femme est le phare de notre société qui doit l'éclairer avec ses rayons d'humanité et de paix. ( d'ailleurs je leur dédie deux de mes citations : Source, Source )

Dans toutes les hiérarchies y compris dans celle de la police nationale, et dans l'égalité des sexes, force est de constater que les les incompétents appartiennent bien aux deux catégories, en effet après la cheffe du périf parisien, descendant plus au Sud, ... et là boum, je tombe sur ce titre de Nice Matin du : 28/01/21, c'est la cheffe des CRS Sud qui fait l'actualité

Conduite "tyrannique" et humiliations : la patronne des CRS Sud au centre d'une enquête de l'IGPN : Source.

Connaissant l'humain, sur les caciques féminins, à leur intention, j'ai aussi créé cette citation Source, ben oui un vieil adage dit bien : l'exception confirme la règle !

Conclusion !

Je pense aux automobilistes parisiens ou d'ailleurs qui rentrent du travail et qui sont munis d'une attestation de leurs employeurs, ben pour les délais de route, l'Etat a-t-il équipé ses forces de l'ordre d'un calculateur de délais réglables suivants : jours, endroits heures etc,... ou c'est tout simplement leurs « pifomètres » personnels qui décident ?

Ah !, j'ai oublié, il y a cette étude qui rend le confinement obsolète : Source., mais oui,...les contrôles et les verbalisations rapportent gros,... surtout que venant d'en haut ( ministre de l'intéreur et autres ), c'est « haro sur le baudet » !, car :Covid-19 : plus de 110000 amendes pour non-respect du couvre-feu depuis décembre : Source,

Ceci étant dit, il reste hélas tous ces pauvres bougres d'automobilistes qui hélas du « cheval vapeur », passent par la force des choses à celui de « vaches à lait »

Gilbert Spagnolo dit P@py