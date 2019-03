Au sujet de ce XXIVe séminaire j'ai à vous dire comment, du titre, on tire tout. Tout, tout, tout... Non seulement la philosophie même de Lacan sur la forme, mais aussi ce qu'il y a sur le fond, quant aux enjeux du discours capitaliste. Encore faut-il savoir à quel point ça nous concerne : les volées de bois vert en politique vont s'aggravant, alors très bienvenus sont les conseils judicieux nous mettant face à l'(ir)réalité des choses. Le symptôme, d'ailleurs, c'est ce qui vient du réel. Comme si, au fond, la découverte du réel était en elle-même un symptôme, entendre quelque chose de difficile à supporter... Les conseils de Lacan sont donc symptomatiques. De quoi ? Du réel qu'ils découvrent – i. e. les volées de bois vert dont ils sont, peut-être, les réctificateurs.

Le saint Thom

Le vingt-quatrième séminaire de Jacques Lacan s'intitule : « L'insu que sait de l'une-bévue s'aile à mourre ».

Je ne vais pas en faire le commentaire proprement dit, ni y ajouter à l'oeuvre lacanienne une vue soi-disant experte... Déjà parce que Lacan lui-même disait qu'il n'écrivait pas pour être compris mais pour être lu, et là-dessus (je parle du style) il était parfaitement lucide et a répété qu'y comprendre ça ne veut rien dire, encore moins qu'on a réellement compris l'enjeu de telles ondulations linguistiques.

Il déclare plutôt que ça doit servir d'outils, à ouvrir quelques perspectives.

Ça serait drôle d'en faire justement le commentaire, n'est-ce pas, ainsi qu'à ce qui paraît l'Unbewusst dont la bévue dénote par lapsus, veut dire la caverne grosse de puissances quasi fluidiques auxquelles le long des siècles on a attribué divers noms à plus ou moins juste titre. N'est-elle pas révélée par là ?

Je vais faire au lieu de ça un métacommentaire.

Donc parler de commentaire quant à l'inconscient, il faudrait se demander pourquoi on en arrive là. Qu'à analyser de tels mots signifie, encore, que ça n'est pas rien de pouvoir en parler ainsi.

Ne pas prendre l'acquis pour de l'inné signifie également faire montre d'une chose fort précise, à savoir la pointe du Conscient au nom duquel le saint décharite cordialement. Car, en effet, disait Lacan jadis lors d'un entretien avec Jacques-Alain Miller et filmé par Benoît Jacquot, le saint ne fait pas la charité. Non seulement il ne l'a fait pas (la charité) mais il décharite, c'est-à-dire qu'il fait le déchet.

Prenez-en la mesure : entendre que le saint ne fait pas la charité ! En un tournemain, c'est dire à quel point le saint ne s'échine pas à faire le commentaire hypocrite d'une phrase obscure, moyennant laquelle on se sent bien pédant à y introduire dans les cervelles d'un supposé lecteur n'importe quoi.

Au contraire, que le saint fait le déchet induit qu'en vivotant il ne s'insère pas dans la Volonté de puissance. Autrement dit : non-insertion par quoi la sainteté fait tomber les mâchoires.

Car qu'est-ce à dire sinon que par là il met au jour l'inconscient en n'y parlant pas ou en y parlant qu'à contrecœur du moment où de la gourmandise il en sent le démon ?

Le saint montre, ceci indirectement, la force des instincts inexpugnables de l'Inconscient contre la Conscience. Je soutiens les grosses majuscules : l'Inconscient ça n'est pas que l'en-dessous de votre iceberg, c'est une force dont la capacité d'attraction dépasse la sphère restreinte des boîtes crâniennes.

Qu'on ne se méprenne surtout pas quant à ces correspondances micro-/macro-...

Le caillou lui-même, quelquefois, détonne suffisamment pour révéler l'une-bévue à l'âme !

Bon, où va-t-on avec ça ?

Le discours analytique ne laisse pas de brocarder les tenants de la puissance, qui conditionnent leur vie de misère en protestant. On ne s'extrait d'aucun discours capitaliste par quiconque lors même que contre son gré l'on maintient son existence (audit discours). Pour découper en rondelles ce discours, il faut le connaître à fond. Si bien qu'à force d'objurgations intérieures, qu'on appelle avec un mépris certain la pénitence, on change (pour sûr) la donne. À la vérité, on a parlé avant moi de porte étroite.

Qu'est-ce que vous dites ?

Au fond je ne vous entends pas : c'est un article. Mais m'entendez-vous ?

Si le commentaire d'une phrase implique tout ce que la guerre charrie, vous comprenez aussitôt (je l'espère) l'attention avec laquelle il faut traiter le sujet. La guerre sous-tend toutes nos attitudes, ainsi qu'il appert puisque nous vivons, à savoir que nous sommes concernés par l'être participé qui inclut un mauvais versant. De là, le yin & le yang ne sont que l'expression du bien qui fait mal déjà comprise sous le vocable de péché originel chez nous.

Enfin, ça se constate aisément partout.

C'est peut-être une partie de l'insuccès de l'inconscient ès matières d'amour & de désir de puissance, à obtenir salvation, qu'on veuille très vite faire des commentaires d'X ou d'Y.

Je me demande comment surtout réagissent devant le réel de ce fait-là (un fait d'expérience) les gens qui me lisent. Car il existe beaucoup de manières de gens, lesquels s'obstinent à m'infliger de faux démentis pour conserver une once de bien-être... Triste, n'est-ce pas, d'autant plus que ces gens-là sont les premiers à geindre qui des bourgeois qui des imaginés lâches d'extrême gauche. Soit devant nous une tactique défensive dangereuse pour tous les tenants d'une psychologie approfondie, désormais soustraite généralement à toute férule.

Pour ma part, j'en reste là.