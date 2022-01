Le violentomètre à l’épreuve du Macronisme

@ASTERIX

Détendez-vous, c’est très mauvais pour votre santé physique et psychique, cette surréaction.

Il n’est pas certain que la moitié des non injectés le soient par manque de disponibilité des fioles,ce qui est bien sur un argument confortable pour le pouvoir en place, une manière de diminuer la portée réelle du refus de la population concernée.

Si j’avais écouté ma généraliste, j’aurais reçu Astrazeneca courant 2021 et je ne serais peut-être plus là pour en parler, question de probabilités...Ma femme est dans le même cas de figure. Elle est toujours là aussi.

La première chose à faire, qu’ils n’ont pas faite, aurait été de laisser les médecins faire leur travail de manière responsable, ce qu’ils avaient toujours fait avant le covid, en les laissant libres de prescrire.

Vacciner pendant une épidémie est d’une stupidité sans nom, SAUF si le but réel n’est pas celui affiché... De même pour l’interdiction des soins...