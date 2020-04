Le virus a eu des complices..... On en fait quoi ?

Quand le Covid19 aura épuisé sa malice, il y aura des gestes à poser. Des remerciements et des Te Deum, mais aussi des compte à régler, car cette tragédie qui apporte tant de maux et de deuils ne sera vraiment terminée que quand justice sera faite... Le destin méchant a eu des complices.... et je ne crois pas qu'on les oubliera facilement...

On a trouvé, en France un juteux, croustillant et indéniable complot, avec toute une cabale par des dirigeants (dont les ministres qui ont successivement assumé la responsabilité du dossier !) acceptant, pour monter cette cabale, de dire des sottises et de calomnier honteusement Raoult, un chercheur français bien respectable et respecté.

Le but du complot ? Il s’agissait - pour des raisons inavouables - de retarder l’utilisation de la chloroquine, le seul produit qui semblait donner quelques résultats pour traiter ce virus. Un grand défi, car quand un bateau coule, il n’est pas facile de convaincre les gens sur le pont de ne pas monter dans le seul canot disponible, sous prétexte que le bastingage n’est pas parfaitement conforme aux usages. Difficile, mais il semble qu’il y avait pas mal de fric en jeu et on a fait ce qu’on a pu…

On a donc monté un petit bijou de complot, avec calomnies, conflits d’intérêts en rafale, décrets discrets, une interdiction tardive et injustifiée, des insultes et des vols… Toute une chaîne de manœuvres malpropres qu’on associe généralement à des contrées lointaines dont le PNB est de l’ordre de la facture pour un souper entre copains chez Fouquet’s. Des maoeuvre qu’on ne s’attend pas à voir utiliser sans vergogne dans un pays comme la France…

La plus nuisible et donc criminelle de ces manœuvres a été de retarder et limiter le prompt usage de la chloroquine, causant des douzaines et peut-être en bout de piste des centaines ou des milliers de morts. La plus STUPIDE, toutefois, aura été la mystérieuse disparition des stocks accumulés des produits apparentés à la chloroquine… au moment précis où leur valeur marchande s'envolait.

Stupide, car comment ne pas croire que ces stocks ont été VOLÉS et vendus à grand profit par ceux - ou avec la complicité de ceux qui en avaient la garde - et qui ne pouvaient tenir finalement que de l'ÉTAT l'autorité d'en avoir la disposition ?

La gestion de ce dossier est et restera longtemps une HONTE pour la France. Elle aura aussi porté un coup FATAL à la confiance que pouvait encore avoir une partie des citoyens en ses gouvernants. Ceux qui garderont encore leur confiance à ceux qui ont ainsi trahi le peuple pourront-ils, raisonnablement, être vus autrement que comme leurs complices ou leurs comparses ?

On a monté en France un complot qui, par ses conséquences, va au-delà des petits complots qui foisonnnt quand arrive l'échance d'une élection présidentielle, car toute la politique en France va être transformée. Beaucoup des têtes d’affiches ne seront plus les mêmes, naturellement, mais il y aura plus grave. Apres cette trahison de la confiance populaire ce sont les objectifs et les promesses qui ne seront plus les mêmes ! Ni les moyens d’en contrôler l’accomplissement. Nous allons devoir nous adapter à une société de méfiance. Comment prévoir, comprendre, gouverner… quand on croit que la perfidie n'est plus l'exception, mais la règle... ?

La PREMIERE chose à faire ? Reconnaître l’erreur qui a été commise en trompant le peuple. Ne pas la cacher, mais la mettre à nu et et traiter le MAL comme il doit être traité. Je suis étonné que personne n’ait encore publié et largement diffusé — à la défense de Raoult, mais aussi pour sauver bien des vies — un "J'ACCUSE" qui, comme naguère celui de Zola, forcerait les responsables de cette scélérate manigance à intenter une procédure en diffamation. Procédure qui, comme dans l'affaire Dreyfus, crèverait l’abcès et ferait jaillir la vérité...

Si j’étais Français je porterais moi-même cette accusation en des termes qui ne laisseraient pas place à équivoque. Mais, étranger, je ne suis pas facilement contraignable en France, ce qui viderait cette démarche de son sens, puisqu’elle ne vaut que par le risque que prend celui qui la fait. Je ne poserai donc pas ce geste ; je l'appelle cependant de mes voeux et, si quelqu'un en prend l'initiative, je ferai tout en mon pouvoir pour en assurer la couverture dans les medias anglophones qui en informeront la population des USA. Il faut dénoncer cette infamie urbi et orbi. La France ne méritera d’être pardonnée que si elle reconnaît sa faute.

Cela fait, il faut lucidement prévoir les conséquences de cette monstrueuse erreur qui peuvent, hélas, être aussi funestes et plus lentes à guérir que celles du virus lui-même. Il est terrible que ce soit une sentence de mort qu'aient portée contre des victimes du Cofid 19 ceux qui hypocritement les ont privés, pour des motifs ignobles, d'un traitement qui aurait pu leur sauver la vie... Mais terrible aussi, à moyen terme, le phénomène malheureux dont l'Histoire nous a montré qu'il apparait presque toujours quand une population ne fait plus confiance à sa gouvernance : la substitution à la justice légitime qui a perdu sa crédibilité d’une justice « de facto » à qui c’est la confiance populaire qui confère sa force.

Quand un certain seuil est franchi, en effet, les populations qui se sentent sans protecteurs s'en remettent spontanément à des groupes et à des individus qui - pour des motif nobles où intéressés d'ailleurs - s'érigent en justiciers ; c'est ainsi que naissent toutes les mafias. Ne nous étonnons donc pas si - non seulement au sein des "communautés"qu'on s'empressera d'accuser, mais aussi dans toutes les classes de la société, puisque le Covid les a aussi frappées - des groupes et de individus s'érigent en justiciers. Ils le feront par intérêt, par peur, par amour de l’ordre, par souci de dignité... mais parfois, disons-le, mus par haine et un grand désir de vengeance.... Il faudra gérer ce phénomène.

Ne nous étonnons pas, non plus, si se manifeste aussi, dans ce peuple qu'on a tellement floué, sinon une grande sympathie pour ceux qui sortent du cadre de la loi, du moins une grand manque d'enthousiasme à collaborer avec le Pouvoir à la répression de ces justiciers auto-proclamés. Une réaction compréhensible, inévitable, mais désolante, car sans la collaboration de l'immense majorité d'une population qui soit respectueuse des lois et indignée du comportement de ceux qui les transgressent, aucun ordre social efficace ne peut être maintenu. C’est l’État de droit qui devient un leurre. Un peril inédit...

Oh on voit bien, même aujourd’hui, une certaine complaisance envers ceux qui prennent des libertés avec les lois impopulaires, lois fiscales ou celles pour prohiber la consommation de drogues, mais la plupart de gens vont encore donner un croc-en jambe à un voleur qui fuit avec son butin plutôt qu’au policier qui le poursuit. et c'est ça qui pourrait changer.

Accepter qu’on marche hors des clous est un vote pour un changement, sans plus… On comprend c'est un tout autre scenario quand Quidam Lambda en vient à se réjouir de l'assassinat d'un dirigeant politique, convaincu que celui-ci l’a bien mérité... !

Vous croyez que ce dérapage du rapport du citoyen à la justice est impossible ? Il faudrait se rappeler que bien des gens ont été liquidés sans processus judiciaire à la Libération, parce que parfois Bien et Mal se discutent et que la Justice populaire, au départ des Nazis décidait, parfois sans appel, qu’un collabo ne méritait pas de vivre… et ne méritait même pas un procès.

Donc, attention. Si ce virus Covid tue des milliers de gens et que certains dirigeants en portent la claire responsabilité, je ne donnerais pas cher de leur peau…. J'espère qu'on fera le nécessaire pour que nous ne vivions pas cette régression de la moralité publique et ce retour à la barbarie, mais ce serait bien maladroit de croire que ce risque n’existe pas…

PJCA