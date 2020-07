Le virus à trois faces

Quand l'épidémie touche la France, avec la vigueur annoncée la semaine précédente par l'exemple italien, regardé avec une certaine condescendance (4), la France décide d'appliquer les mesures chinoises : les masques, sans masques, les tests, sans tests, l'isolement des positifs, sans locaux adaptés, finalement le confinement généralisé, sans l'énergique autorité policière chinoise mais avec l'autoritarisme versatile jupitérien habituel. Les suspects, les malades sont confinés à domicile, avec le danger que cela implique pour les familles, par manque de place dans les hôpitaux où ils ne sont accueillis que tardivement, quand c'est possible en fonction du personnel et du matériel disponibles. Restent les gestes barrières, la distanciation, gratuits, de responsabilité individuelle sous injonctions autoritaires aidées d'amendes (5).

Forts de leur expérience, ils prennent les mesures maintenant connues de tous et adoptées presque partout avec plus ou moins de succès : gestes barrières, distanciation sociale, masques, tests, isolement dans des lieux ad hoc , confinement sévère et... statistiques.

Les Chinois ont, d'abord, sous estimé la gravité de la nouvelle épidémie, comme beaucoup d'autres par la suite ( la grippette) , puis, ayant identifié la cause, ils combattent sa diffusion avec des méthodes qui serviront de modèle au monde entier, faute de traitement et de vaccin... et avec des conséquences économiques qui vont s'accumuler.

La politique ne joue pas que sur les mots, elle intervient aussi sur les chiffres.Toutes les statistiques publiées sont officielles. Avec des différences d'un pays à l'autre suivant la méthode de comptage utilisée diagnostic clinique, avec ou sans test, post-mortem... (En France, les morts en EHPAD n'ont pas été comptés dans un premier temps, aujourd’hui, les morts à domicile). De plus, tous le pays n'ont pas les mêmes possibilités de compter les victimes, et tous n'ont pas la même volonté de les publier... Les comparaisons sont donc fragiles...

En 2012, le syndrome respiratoire du Moyen-Orient ou MERS-CoV (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus) est dû à un autre coronavirus : son territoire d'origine et de prédilection, ME pour Middle-East (Moyen Orient) peut-être nommé...

Avec le langage codé scientifique, diplomatique, la pandémie sera donc nommée Covid-19 (Coronarovirus disease-2019) due au SARS-CoV-2. Qui arrive après le SARS-CoV (ou SARS-CoV-1), venu d'une autre province de Chine, Guangdon, responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) en 2002. Celui-ci a beaucoup moins infecté et tué de personnes, surtout en Chine, Hong Kong, Taïwan et en Asie du Sud-Est. Il a eu le bon goût de ne pas aller plus loin.

Naguère, il était question de grippe saisonnière, banale mais qui fait des milliers de morts chaque année, de grippe asiatique, de grippe de Hong Kong ou même de grippe espagnole qui ne venait pas d'Espagne mais des États-Unis et qui a tué plus que la Grande Guerre.

Tout ceci est connu. Mais comment le cinquième ou sixième ou septième pays le plus riche du monde, avec un service de santé, chaque jour déclaré exceptionnel et prêt à faire face à toute situation, en est-il arrivé à être aussi le cinquième ou sixième pour le nombre de morts par million d'habitants ???

Légèreté des pouvoirs publics face à l'épidémie ? Me Agnès Buzyn quitte le ministère de la santé le 16 janvier, pour briguer la mairie de Paris ; la conseillère santé du président de la République depuis le début du quinquennat quitte ses fonctions le 31 janvier pour seconder son mari candidat aux élections municipales à Strasbourg. Si la ministre est remplacée immédiatement, la conseillère ne le sera qu'un mois plus tard ! Comme disent certains, il n'y a pas d'urgences, seulement des gens pressés ! Et les municipales avant tout.

L'épidémie comme révélateur.

La situation était difficile à gérer. Les décisions à prendre en quelques jours. Le président, le gouvernement, inconscients ou abusés, ne sont pas seuls responsables de tous les dysfonctionnements. Tous les gouvernements précédents ont leur part de responsabilité : ils ont suivi, depuis les années Thatcher, comme bien d'autres gouvernements et avec les mêmes conséquences, la même politique économique, proclamée unique : There is no alternative !!! Une politique qui vise à obtenir les meilleurs rendements financiers immédiats.

Cette politique repose sur la réduction des coûts pour augmenter les profits avec deux principes : délocaliser au maximum la production et généraliser le flux tendu dans les échanges.

Délocaliser dans un réservoir de main d’œuvre inépuisable et bon marché. La Chine est devenue le plus important atelier du monde auquel les grandes entreprises sans usine confient la fabrication de leurs produits : pas de grèves, ni conflits sociaux sur les salaires ou les conditions de travail. Tout est sous-traité à un gouvernement à l'autorité sans faille.

Avec l'approvisionnement en flux tendu, plus besoin d'immobiliser de l'argent sous forme de stocks. Un message suffit pour adapter, par air ou par mer, immédiatement l'offre à le demande... Il est beaucoup question des masques. Ce n'était pas la seule lacune en matériel...

Habiles, les pays occidentaux organisent, à domicile, une démocratie relative, avec du pain et des jeux, et donnent la masse des travailleurs en gérance totalitaire à un pays communiste !!!

Tout est bien huilé. Aucun risque. Sauf en cas d'arrêt de l'atelier. Mais pourquoi s'arrêterait-il ? On fait confiance au gouvernement chinois et aux autres pays à bas salaires. Pas de grève possible... l'autorité locale veille au grain. Mais quand l'autorité locale, par le confinement, bloque le pays ou la région où sont concentrées les entreprises... Le flux tendu casse. La chaîne s'arrête. Tout marchait si bien...

Ici aussi, ll y avait encore de l'argent à gagner, en attaquant les avantages sociaux, en adoptant le flux tendu. Et pourquoi ne pas appliquer la loi du profit maximum aux services publics. Depuis des années, on les réduit : en pleine pandémie, le travail continue (6). Il faut rentabiliser, privatiser et appliquer les mêmes méthodes, réduire au maximum effectifs et investissements. Instaurer partout une gestion au rendement, en matériel et en personnel.

Au niveau national, cette politique rencontre de fortes résistances surtout dans les services publics : le personnel hospitalier manifestait depuis un an, les chefs de service étaient en grève administrative, non pour améliorer leur statut mais pour demander des moyens pour les hôpitaux, plus de personnel, de meilleurs traitements, financiers et humains...

La seule réponse a été autoritaire ! Jupiter a manié la foudre pour les castagner...

Inutile de maintenir des stocks de masques, de médicaments quand un coup de téléphone suffit pour les obtenir en quelques jours. Pourquoi conserver des lits d'hôpitaux libérés par les séjours hospitaliers écourtés. S'il manque des médicaments, du matériel, on en achètera. S'il manque des lits, on en ajoutera. Quant au personnel, il fera des heures supplémentaires...

Est-ce dû au hasard, si l'Allemagne avec 33 lits de soins intensifs pour 100 000 habitants contre 11 en France, compte 4 fois moins de morts par million d'habitants (108) que la France (445) ? Ce qui lui a permis de prendre en charge des malades venant d'autres pays...



Les gouvernements successifs tranchent depuis des années et le dernier se trouva fort dépourvu quand l'endémie fut venue...

La commande par téléphone ne suffit plus. Il n'y a personne au numéro que vous demandez. Les besoins chinois ou de ceux qui paient le mieux sont prioritaires…