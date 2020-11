Le virus désobéit à Karine Lacombe : il mute !!!!!! l’efficacité de la vaccination en question

Le conseil de l’ordre des médecins oublie de poursuivre Karine Lacombe pour mensonge sur les mutations du virus. Tout le monde se souvient de son affirmation : « le virus n’a pas muté ! ». Il fallait mentir pour rassurer et ainsi éviter que le bon peuple des Veaux ne s’interroge sur l’efficacité d’un vaccin.

La question ne se pose pas pour les scientifiques …

Le coronavirus mute tout le temps. Car chaque particule virale, lorsqu’elle infecte une de nos cellules, peut produire des milliards de descendantes. Or pour cela, elle doit copier son génome sous forme d’ARN sur chaque particule descendante. Immanquablement, des erreurs de copie sont faites dans la longue succession de bases nucléiques (A, G, C, U) qui constituent les gènes du virus. La phylogénétique permet d’ailleurs de faire des arbres généalogiques très précis de cette famille. Elle permet aux chercheurs de retracer l’origine et la diffusion du virus en reliant les cousins et descendant les plus proches entre eux.

En tout, 12.000 mutations différentes ont pu être observées par les chercheurs. Seules quelques unes affectent l’évolution de la maladie. La mutation D614G a rendu le virus plus contagieux en Europe

Le professeur Raoult a évoqué ensuite des mutations rendant la Covid moin agressive cet été.

Malheureusement des mutations récentes sont intervenues c’est pour celà que le virus actuel ne constitue pas une « deuxième vague du précédent…

Il y a eu la mutation inquiétante qui a justifié l’extermination des visons au Danemark

Il y a enfin le nouveau virus que nous connaissons bien étudié par les Espagnols.

Une variante du SRAS-CoV-2 est apparue au début de l’été 2020, vraisemblablement en Espagne, et s’est depuis propagée à plusieurs pays européens. La variante a été observée pour la première fois en Espagne en juin et a été à des fréquences supérieures à 40% depuis juillet. En dehors de l’Espagne, la fréquence de cette variante est passée de valeurs très faibles avant le 15 juillet à 40-70% en Suisse, en Irlande et au Royaume-Uni en septembre. Il est également répandu en Norvège, en Lettonie, aux Pays-Bas et en France.

Ces variantes expliquent elles la nouvelle épidémie, des réinfections comme s’il s’agissait d’un nouveau virus ? Remettent elles en questionsl’efficacité d’éventuels vaccins ?

-Pour vacciner toute la population il faut un vaccin très sur. -Il faut du recul pour connaitre la durée d’efficacité. -On n’a aucun recul sur le long terme avec certaines technologies (ARN) -Pour certaines infections (ex Vaccin Dengue), la vaccination provoque une réaction délétère en cas d’infection.

Sanofi Pasteur pensait tenir avec son Dengvaxia un vaccin à la fois très utile pour la santé publique et… pour ses finances. Confiante, la société annonçait ainsi en 2016 que son usine de Saône-et-Loire, entièrement dédiée au vaccin, fournirait à terme 100 millions de doses par an.

Mais depuis novembre 2017, Sanofi fait profil bas. Le laboratoire a alors annoncé que son vaccin était en fait protecteur uniquement chez les personnes ayant déjà été infectées par la dengue par le passé. « Quant aux personnes ne présentant aucun antécédent de dengue, les analyses montrent qu’à plus long terme à la suite de la vaccination, davantage de cas sévères de dengue pourraient être observés en cas d’exposition au virus », précisait alors Sanofi.

Alors pour la Covid ?

Ré-infections avec le SARS-COV2. 15 patients dépistés positifs au printemps ET à l’automne, à l’IHU : nous avons investigué un premier de ces cas (article soumis), contaminé par deux virus aux génomes distincts. Philippe Colson revient sur ce travail :

Raoult, reconnu mondialement avait raison mais les analphabètes ne le supportent pas…

On mesure alors le danger d’une vaccination obligatoire en toute insécurité, plus dangereue que la maladie…

