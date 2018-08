Le Visage suicidaire des Mollahs iraniens

Le sommet Trump-Poutine à Helsinki n'a pas révélé les détails de ce que les deux dirigeants ont discuté du rôle de l'Iran au Moyen-Orient. C'était prévu. Les déclarations publiques après le sommet n'ont donné aucun indice sur la question. Ces derniers jours, les relations entre l'Iran et les Etats-Unis sont entrées dans une nouvelle phase. Les responsables américains ont déclaré que l'administration Trump avait lancé une offensive faite de discours et de communications en ligne visant à ce que l'Iran mette fin à son programme nucléaire et son soutien aux groupes militants.

Soutenue par le secrétaire d'État Mike Pompeo et le conseiller à la sécurité nationale John Bolton, la campagne est dirigée par plus d'une dizaine de fonctionnaires actuels et anciens. Elle vise à travailler de concert avec la campagne de Trump pour réprimer économiquement l'Iran en imposant de nouvelles sanctions sévères.

La campagne fonctionne dans un cadre informel. La Maison Blanche et le Département d'Etat ont refusé de commenter. Les responsables iraniens, comme d'habitude, ont réagi avec moquerie et ont nié tout impact attendu.

D'un autre côté, le président iranien Hassan Rouhani a menacé de fermer le détroit d'Ormuz et d'empêcher les exportations pétrolières du Golfe si l'Iran était en danger. Il a déclaré lors de sa tournée en Europe : « Les Américains ont prétendu qu'ils veulent arrêter complètement les exportations pétrolières de l'Iran, ils ne comprennent pas le sens de cette déclaration, parce que cela n'a aucune signification que le pétrole iranien ne soit pas exporté alors que le pétrole de la région l’est » Les déclarations ont été saluées par les gardiens de la révolution iraniens. Le général Qassem Soleimani a exprimé son désir de baiser la main du président pour avoir fait de telles déclarations qui reflètent le vrai visage de Rouhani. Suite à ces déclarations, le guide suprême iranien Ali Khamenei est entré dans la ligne des menaces. Il a soutenu l'idée de bloquer les exportations de pétrole des pays voisins à travers le détroit d'Ormuz si les exportations de pétrole de l'Iran étaient arrêtées.

Le discours de Khamenei n'était pas adressé au public. Il a abordé le sujet en rencontrant des diplomates et des ambassadeurs iraniens. Il a dit que la politique de prévention des exportations du pétrole à travers le détroit d'Ormuz était significative et reflétait l'approche de l'Iran si Washington continuait à imposer des restrictions aux exportations pétrolières iraniennes. Il a ajouté que le ministère des Affaires étrangères a le devoir de suivre sérieusement la position du président.

Ces déclarations reflètent un processus d'instruire les ambassadeurs de l'Iran pour envoyer le message de la menace aux capitales où ils travaillent.

Il existe de nombreuses analyses stratégiques sur les options stratégiques de l'Iran pour faire face au plan de Trump de faire pression sur l'Iran et d'arrêter les exportations de pétrole. Ces options comprennent la fermeture du détroit d'Ormuz. Cette alternative est faisable et facile. La question n'est pas liée aux capacités militaires de l'Iran en raison du détroit étroit et de la sensibilité de cette zone. Mais c'est principalement une décision politique iranienne. C'est peut-être la première fois que la direction iranienne est sortie pour signaler la fermeture du détroit. Des dizaines de menaces ont été lancées lors de crises précédentes mais elles sont restées aux mains des généraux extrémistes.

Les déclarations de Khamenei confirment également que Rouhani a parlé d'une stratégie radicale qui a été acceptée par le cabinet du régime iranien, une stratégie suicidaire par excellence.

Cette fois-ci, la menace venait du sommet du pouvoir politique en Iran. Les mollahs sont conscients que l'arrêt des exportations de pétrole signifie la fin du régime iranien, ouvrant la voie à une révolution populaire qui pourrait renverser ce régime dans quelques jours.

Les options des mollahs face aux pressions américaines sont déjà suicidaires. Les mollahs exacerbent le bord de la politique des abysses et vont plus loin dans la pratique des querelles. Téhéran est conscient que Trump est très professionnel dans ce domaine. Il a dit « à un moment donné, ils vont m'appeler et me dire ‘faisons un marché’ ». Il a souligné à maintes reprises qu'il est un président bien connu pour faire des affaires. Il est donc bon aux règles du jeu. Mais le régime des mollahs recourt toujours à des options suicidaires.

Khamenei et son entourage ne se rendent pas compte qu'ils soumettent le sort de leur régime à un ciblage mondial, pas seulement les États-Unis. Ses menaces visent à ce que les pays importateurs de pétrole de la région du Golfe poussent la Maison Blanche à cesser ses pressions sur Téhéran. C'est un objectif inaccessible étant donné les tensions mondiales actuelles entre les grandes puissances, qu'elles soient dues aux droits de douane ou à cause des difficultés d'adaptation à la politique de Trump. Cependant, aucun pays majeur n'acceptera cette menace stupide. Tout le monde sait qu'il est difficile de faire pression sur la Maison Blanche. Le régime des mollahs paiera un prix élevé parce qu'il a ignoré les développements survenus dans les relations internationales sous l'administration Trump.