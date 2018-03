@Gruni



Je trouve personnellement très positif ce souci de moralisation de la vie publique, et très regrettable qu’une grande institution nationale comme le Musée du Louvre n’en tienne pas compte et paraisse même aller dans le sens opposé. Parmi les acquisitions de ces dernières années, il faut noter, non sans consternation, celle des Trois grâces de Lucas Cranach. Trois Grâces aux postures particulièrement lascives et suggestives, comme on pourra en juger en consultant cette page :

https://www.louvre.fr/acquisition-des-trois-graces-de-lucas-cranach

Plus récemment, des conservateurs particulièrement dépravés ont fait entrer dans les collections la Pandora de Nicolo dell’Abate, qui trône désormais au milieu de la salle consacrée à l’école de Fontainebleau. Durant plus de cinq ans, je suis allé régulièrement voir cette salle d’où avait disparu - pour restauration ! - l’Eva prima Pandora de Jean Cousin. J’espérais bien qu’il ne s’agissait que d’un prétexte pour cacher aux yeux du public une autre peinture particulièrement lascive, mais elle a fini par revenir, et elle est désormais, comme par hasard, à côté de la peinture de Nicolo dell’Abate, comme j’ai pu encore une fois le vérifier hier.

Je n’ai pas pu trouver un article qui censure la partie basse du tableau, comme celui que j’évoque ci-dessus, et on verra donc l’entière nudité de cette créature. On voudra bien m’en excuser, mais c’est pour la bonne cause. C’est là :

http://www.amisdulouvre.fr/acquisitions/pandore

A la lecture de cet article, j’ai été conduit à me poser des questions sur moi-même : pourquoi suis-je si souvent allé voir les « trois grâces » de Cranach, et ces peintures de l’école de Fontainebleau ? Adolescent, dans le Lagarde et Michard consacré au XVIe siècle, je regardais souvent la Diane chasseresse, de la même école, qui est aussi dans cette salle, et qui est à poil. Cette peinture me troublait presque autant que le portrait de Madame Récamier (celui de Gérard) qui figurait dans le volume de la même collection littéraire consacré au XIXe siècle. Voilà comment l’instruction donnée dans les lycée, autrefois, contribuait à pervertir les jeunes de ma génération. J’avoue que j’aurai probablement bien du mal à m’en remettre.

Madame Récamier est négligemment assise sur un sofa. Le peintre surréaliste Magritte l’avait peinte dans un cercueil d’une forme très tarabiscotée qui eût permis de l’enfermer entièrement sans avoir à la déplier. C’est très bien.

Hier au Louvre, sortant de la salle des Etats, je me suis trouvé en face d’une femme entièrement vêtue de noir : une espèce de burqua cachant le bas du visage et remontant jusqu’aux naseaux. Elle tirait par la main un petit garçon et quelques pas plus loin, ces malheureux se trouveraient fatalement en face du Concert champêtre de Titien où les femmes, hélas, sont encore nues. L’islam serait la solution, assurément, et ce slogan des Frères musulmans ne s’est jamais imposé à moi avec plus d’évidence.

Sosthène de La Rochefoucauld, Directeur des Beaux-Arts sous Charles X, avait fait placer des petites feuilles de vigne en zinc sur les sexes des statues du Louvre. Pourquoi les a-t-on enlevées ?