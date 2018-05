Le voile d’une militante de l’UNEF : promotion de l’Islam politique ?

J‘ai peur de vous comprendre : la Gauche ( l’Unef est réputée à gauche ) ne devrait pas supporter qu’il y eût en son sein des personnes qui adhèrent à une religion et donc qui ont aussi une vision métaphysique du monde pour eux-mêmes et non plus seulement utilitaire de l’engagement et qui, en plus, ont l’outrecuidance de vouloir exercer un rôle dirigeant.

Ou serait-ce l’adhésion à la religion musulmane qui pose question, chacun sachant évidemment que les deux autres religions monothéistes sont tout ce qu’il y a de plus favorables aux femmes ( qui sont saintes ou putains ) ?

Que je sache, l’Unef n’est pas une organisation où l’athéisme est obligatoire et où sont interdits les signes religieux, il y en a d’autres que le voile même si cet oripeau a le don d’exciter la hargne d’une Céline Pina qui fait profession de haine de l’Islam et de ses adeptes et essaye de bâtir sa notoriété sur le rejet de cette compsante de la population.

On se retrouve avec le même genre de débat que celui qui avait agoni le NPA ( à moins qu’à l’époque ce ne fut la LCR ) parce qu’il avait eu l’audace de présenter à des élections une candidate voilée ( dans le Vaucluse si je me souviens bien ).

La militante en question s’est présentée aux élections, elle a été élue, ce qui semblerait prouver que les votants ont d’autres préoccupations peut-être un peu plus élevées que celles de leurs détracteurs.