Le voile, un malaise, pourquoi ?

Que nous disent ces femmes qui portent un voile de leur plein gré ? Qu'elles veulent honorer leur dieu ou qu'elles veulent respecter les règles de leur religion ou qu'elles sont fières d'être musulmanes ou qu'elles le revendiquent et que le voile est leur étendard ? Toutes ces motivations sont respectables et même parfois courageuses.

Mais, à tort ou à raison, pour le plus grand nombre des non-musulmans, le port du voile signifie : la reconnaissance d'une prétendue infériorité de la femme sur l'homme, sa soumission à son autorité, une supposée impureté de celle-ci qui soumettrait à la tentation celui-là...

Sourate IV (chapitre IV) ‎

LES FEMMES.

(...)

« Si quelqu’une de vos femmes a commis l’adultère, appelez quatre témoins. Si leurs témoignages se réunissent contre elle, enfermez-la dans votre maison, jusqu’à ce que la mort termine sa carrière.

(...)

Les hommes sont supérieurs aux femmes, parce que Dieu leur a donné la prééminence sur elles, et qu’ils les dotent de leurs biens. Les femmes doivent être obéissantes, et taire les secrets de leurs époux, puisque le ciel les a confiées à leur garde. Les maris qui ont à souffrir de leur désobéissance, peuvent les punir, les laisser seules dans leur lit, et même les frapper. La soumission des femmes doit les mettre à l’abri des mauvais traitements. Dieu est grand et sublime. »

De plus, en particulier en Europe, certains savants de l'islam sont convaincus que le port du voile n’est pas une obligation. (Il est recommandé de ne pas citer de nom.)

Pire, pour certains même, le voile peut être interprété comme un enfermement communautariste et un signe d’intolérance et de rejet.

Du coup le message de ces femmes est brouillé. Il n'atteint pas sa cible et au contraire il provoque un énorme malentendu pour le moins.

Ce n'est sûrement pas ce qu’elles voulaient exprimer. Mais c'est ce qui est diffusé et perçu.

À elles de voir maintenant. À ceux qui leur préconisent, d’y réfléchir.

Après elles n’ont pas à être jugées même si le voile, parce qu’il est plus visible que d’autres signes religieux, peut créer un malaise.

Pour ma part j’ai deux filles intelligentes, belles, diplômées, affectueuses, bien installées dans leur vie familiale et professionnelle, dont on ne peut penser qu’elles souffrent d’aucune infériorité par rapport aux hommes et c’est peu dire, sincèrement et en toute modestie parce que c’est juste la réalité. (Bac + 5, grande culture, compétences professionnelles de haut niveau, etc., alors que je suis fils d’ouvrier.)

Mon amour et ma fierté paternelle me pousseraient plutôt à le faire savoir à tout le monde, ce que je viens de faire à l’instant d’ailleurs. Mais moi je suis agnostique et donc rien ne m’oblige à les cacher sauf si tel était mon choix personnel.

Aussi, je ne comprends pas comment peut-on considérer que mes filles, mon épouse ou toute autre femme aient une moins grande valeur qu’un homme à priori et soit par nature impure ? Pour moi le malaise est là.

Mais ce n’est que mon opinion et je ne veux donner de leçon à personne.