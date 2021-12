Le vote un droit obligatoire

En occident, la démocratie donne des signes de faiblesse. Dans quelques années, elle pourrait même reculer sous la pression de groupes de plus en plus radicaux et militants du genre religieux, libéraux et conservateurs.

Certains d’entre vous risquent d’être choqués par la succession des deux mots « Libéraux et conservateurs ». C’est bien volontaire de ma part d’associer ces deux mots. Les libéraux représentent les forces vives du capitalisme à tout va. Ils sont prêts à abroger toutes les lois qui protègent les travailleurs c’est-à-dire la majorité des citoyens : Travailler plus pour gagner moins, durée légale du temps de travail, travail du dimanche, diminution des jours fériés, protection physique et reconnaissance de la pénibilité… Ils sont les chantres de la déréglementation. Ils sont pour une détaxation totale du capital et peut-être même de le récompenser financièrement (taxe positive). Quant aux conservateurs qui sont les alliés naturels des libéraux, ils sont par nature contre toute forme d’évolution humaniste. Ils sont les gardiens des traditions et du renfermement sur soi. Ils sont nationalistes et communautaristes. Ils glorifient leur passé et refusent la moindre critique. Leur unique préoccupation est leur propre sécurité. Elle passe avant toutes autres considérations. Ils voient de la racaille et de l’immigration partout. Ils ont peur pour leur pognon. Ils craignent les projets pour les futures générations. Les jeunes n’auront rien à gagner et tout à perdre en laissant seuls les retraités et les extrêmes décider de leur avenir. Toutes nouveautés et évolutions sont déstabilisatrices et engendrent de l’insécurité pour eux. Ils lutteront contre et les rejetteront avec force. Les personnes âgées sont le fer de lance d’une terrible force en majorité rétrograde et inhumaine. En cela, ils rejoignent les religions et ils sont leurs soutiens indéfectibles. Tous ces gens sont plutôt militants, ils ne rechignent pas à aller voter et même à faire des propositions de lois qui iraient dans leurs sens.

Les citoyens modérés et progressistes ont une fâcheuse tendance à appliquer la modération en toutes circonstances. Ils représentent le ventre mou du corps électoral. Généralement, ils sont les plus nombreux parmi les abstentionnistes. Les taux d’abstention en témoignent. D’autre part, par leur ouverture d’esprit, leur grande culture, les progressistes pourraient faire avancer la société et par là même l’humanité s’ils se mettent au service de leurs idées. Malheureusement, beaucoup d’entre eux préfèrent la douceur de vivre, les terrasses de cafés, les discussions interminables et souvent inutiles à leurs devoirs de citoyens. Il en résulte un énorme pourcentage d’abstentionnistes non pas toujours par rébellion civique, mais aussi et surtout par paresse. La critique facile est plus aisée que l’accomplissement, quelques fois dans la douleur, d’un acte réfléchi de mettre un bulletin dans une urne.

Certains pays ont eu le courage d’affronter cette situation en appliquant un principe simple. Un citoyen a des droits et des devoirs. Celui du vote est un droit mais aussi un devoir. Sans motif acceptable, nul ne peut se soustraire à ce devoir. En se faisant, la démocratie gagne sur tous les points.

1) Implication de tous les citoyens dans la vie politique de la cité et du pays.

2) Sans la participation active au vote, certains objets ne seraient pas acceptés et d’autres seraient refusés par l’unique volonté des seuls extrêmes.

3) Ne pas laisser aux extrêmes le soin de dessiner seuls les politiques locales et nationales ce qui ne serait qu’une forme de dictature ou tout au moins de non-démocratie.

Hamda Ouakel