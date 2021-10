Le « Vote Verdi », pour chasser Macron et les candidats du système, en avril 2022

Le Vote Verdi : pour faire peser le plus possible le choix des vrais Français.

Le Vote Verdi est un vote totalement indépendant des influences et sensibilités politiques habituelles.

Le Vote Verdi, c’est le vote de la victoire de la Vie, en 2022, contre l’infamie criminelle macronienne et ses complices et collabos.

Le Vote Verdi, c’est barrer la route à tous les candidats corrompus du système politique, financier et merdiatique. C’est-à-dire, la quasi-totalité des candidats des partis politiques.

Le Vote Verdi répond à une exigence, qui est la priorité absolue : éliminer Macron et le punir, lui et ses complices, le plus sévèrement possible, pour tous leurs crimes contre les Français.

Le Vote Verdi impose de se poser deux questions :

- Quel candidat s’engage formellement à nous débarrasser de Macron , à le punir, et à éradiquer la Macronie ?

- Parmi ceux qui affichent la volonté ferme de supprimer toutes les lois macroniennes et de rétablir immédiatement toutes les libertés, lequel possède le potentiel électoral pour atteindre le second tour de l’élection présidentielle , en dépit de la fraude que Macron va mettre en place pour sauver sa peau ?

Le Vote Verdi, c’est éviter à tout prix la dispersion de millions de voix, qui favoriserait la réélection du fou ou l’avènement d’un autre fou !

C’est la nécessité de concentrer un maximum de voix au premier tour sur la même personne, en faisant abstraction de nos sensibilités politiques habituelles. Seule doit prévaloir l’efficacité d’un vote de masse, libéré de toutes les influences et manipulations d’opinion merdiatiques et sondagières.

Engagement personnel, intellectuel et moral

Le Vote Verdi, c’est l’engagement personnel de suivre les critères du « Vote Verdi », étant entendu, bien évidemment, que sont implacablement exclus tous les candidats des partis et mouvements politiques corrompus suivants : LREM ou assimilés, RN, LR, UDI, PS, EELV, PC, Modem, ainsi que les européistes et autres mondialistes.

La porte reste ouverte aux seuls authentiques souverainistes, gaullistes, et humanistes .

Concrètement

C’est très simple. Chacun manifeste son engagement au Vote Verdi

en s’abonnant à ma nouvelle chaîne (spécialement dédiée) :

Vote Verdi

La croissance du nombre d’abonnés signifiera que le Vote Verdi enfle au fil des semaines. A chacun, dans son village, sa ville, sa région de convaincre le plus grand nombre de gens possible de voter dans l’esprit du Vote Verdi, en s’abonnant tout simplement à ma chaîne.

L’objectif, c’est de faire peser la vraie France de tout son poids dans la balance.

Ainsi, si vous êtes seulement 10000 abonnés à la chaîne Vote Verdi, à la veille du scrutin du 10 avril 2022 (premier tour de la présidentielle), à avoir choisi de voter dans l’esprit du Vote Verdi, l’impact sera nul, ce sera un échec pour les vrais Français.

En revanche, si à quelques semaines du scrutin, vous atteignez les 100 000, 200 000, voire les 500 000 et même le million, ce qui serait formidable, la donne change radicalement, sachant que l’accès au second tour se joue à quelques centaines de milliers de voix près seulement, parfois moins.

Certes les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent...

Cependant, le Vote Verdi, s’il voit le nombre de ses partisans croître sensiblement au fil des semaines, s’imposera comme un phénomène populaire, qui ne devrait pas échapper aux merdias inquiets de la réélection de Macron, mais aussi et surtout, à ceux (quelques-uns seulement) qui devraient en bénéficier, les incitant à respecter à la lettre ce Vote Verdi, pour obtenir le « Sésame ouvre-toi » du second tour.

Clairement, il s’agit d’exercer une influence la plus forte possible au fil des mois, pour que seule la voix des vrais Français triomphe en 2022, pour notre bien-être à tous.

Bon vent !

Verdi