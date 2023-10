Le voyage d’AlNeyadi et la marche civilisationnelle des EAU

Le retour de l’astronaute émirati Sultan AlNeyadi sur la planète Terre à bord de la capsule Dragon, propriété de SpaceX, en tant que membre de l’équipe 6, après avoir accompli la plus longue mission d’un astronaute arabe à la Station spatiale internationale, est l’une des étapes historiques du voyage des EAU et de leur peuple vers la compétitivité mondiale. Il ne s’agit pas d’un moment ordinaire, mais d’une réalisation remarquable qui couronne des années de planification et d’efforts nationaux.

Ce voyage a placé les Émirats arabes unis au 10e rang mondial des sorties dans l’espace en dehors de la Station spatiale internationale et au 11e rang des pays participant à une mission spatiale de longue durée. L’équipe 6 était composée de quatre astronautes, dont AlNeyadi, les Américains Stephen Bowen et Warren Hoburg, et le Russe Andrei Fedyayev. Cela reflète clairement la présence des Émirats arabes unis dans le club des astronautes. AlNeyadi est le deuxième Émirati à participer à une mission spatiale après Hazzaa AlMansoori, qui a passé huit jours à la Station spatiale internationale en septembre 2019.

Cela incarne la continuité de la stratégie nationale des Émirats arabes unis pour l’exploration spatiale et l’atteinte du plus haut niveau de réalisations qualitatives dans ce domaine. Par conséquent, AlMansoori et AlNeyadi sont l’avant-garde d’une équipe émiratie continue qui obtiendra sans aucun doute d’autres réalisations et succès.

Il s’agit d’une réalisation historique qui contribue à la science et au service de l’humanité, comme l’a déclaré SA Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, le président de l’État, que Dieu le protège, dans un message publié sur la plateforme X. Il convient de noter qu’au cours de son voyage, M. AlNeyadi a effectué 200 missions de recherche et passé plus de 4 400 heures dans l’espace. Chacune de ces heures a fait l’objet de recherches et d’études menées par des scientifiques et des spécialistes pour étudier les changements de l’homme dans l’espace et plus encore.

Oui, AlNeyadi est devenu une nouvelle icône qui s’ajoute à un registre historique rempli de réalisations de scientifiques arabes qui ont contribué à façonner la civilisation humaine au fil des décennies. Ils sont devenus des sources d’inspiration pour des millions de jeunes arabes, ce qui est extrêmement important dans cette phase difficile de la réalité du monde arabe, remplie de complexités et d’obstacles qui entravent souvent le chemin des jeunes vers l’avenir.

L’aspect remarquable du voyage des Émirats arabes unis dans l’exploration spatiale est qu’il progresse rapidement mais stratégiquement. Après la mission de Hazzaa AlMansoori en 2019, les Émirats arabes unis ont réussi à lancer la sonde Hope dans l’orbite de Mars en février 2021, devenant ainsi le premier pays arabe à atteindre la planète rouge. Cette mission a été suivie, deux ans plus tard, par la mission historique d’AlNeyadi.

Le succès n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt le résultat d’une planification minutieuse et d’un leadership visionnaire qui a commencé avec le cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, que Dieu bénisse son âme, qui a inculqué aux dirigeants des Émirats arabes unis le principe philosophique selon lequel « les êtres humains sont notre bien le plus précieux ».

Par conséquent, le développement des individus passe avant le développement des infrastructures. La construction d’écoles allait de pair avec la construction de gratte-ciel et d’usines, l’asphaltage des routes, la maîtrise de la nature et la lutte contre la désertification.

Le succès est aussi le résultat d’une planification et d’un soutien généreux de la part des dirigeants qui ont cru aux capacités des jeunes de la nation et qui ont travaillé sans relâche pour les équiper et leur donner les moyens de réaliser leurs rêves et leurs aspirations, sans autre limite que le ciel. La réponse est à la hauteur de l’espoir et le succès à la hauteur de la confiance.

Il est important de noter ici le message d’AlNeyadi à bord de la station spatiale internationale avant d’atterrir directement sur Terre. Il a déclaré : « Nous devons rejeter l’ignorance et la superstition et frapper aux portes de la connaissance. Rien n’est impossible avec de la détermination et de la persévérance ». Il s’agit là d’une véritable recette pour se libérer de la stagnation culturelle qui entoure la plupart des pays arabes, inhibant leur progrès et entravant leur capacité à suivre les avancées mondiales, en particulier dans les domaines de la science et de la recherche.

Les missions d’exploration spatiale n’ont jamais été de simples activités scientifiques ou de recherche.

Elles font partie de la compétition mondiale pour le progrès et le développement, renforçant l’influence et le statut mondial des pays. En outre, les tâches d’exploration spatiale ne sont plus l’apanage des nations, puisque plus de 10 000 entreprises sont engagées dans cette industrie massive. Ce secteur a attiré des milliers d’investisseurs qui s’efforcent d’acquérir un avantage concurrentiel dans ce qui est devenu « l’économie de l’espace ». Sa valeur numérique a approché les 500 milliards de dollars l’année dernière et l’on s’attend à ce qu’elle atteigne environ 1,5 trillion de dollars d’ici 2030.