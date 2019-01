Le vrai visage de la bête

@Philippe Huysmans

ça serait bien si vous aviez raison en disant que c’est LE POUVOIR que la population voir maintenant tel qu’il est

je crains que la population s’en tienne à Macron et croie qu’il s’agit d’une erreur électorale et non pas de la manifestation de la vraie nature de la classe sociale dominante qui réduit la voilure par calcul et par nécessité :

— par calcul parce que son objectif est d’augmenter encore sa part de gâteau, ce qui revient à réduire celle des autres

— par nécessité parce que le « roi est nu » et que le développement d’internet a donné accès à des informations réservées jusqu’alors aux initiés, ce qui rend plus acrobatiques les manipulations , au point d’y renoncer pour choisir la manière forte