Léa Salamé : la semaine « sans-faute » du service public

En tennis, on parle de "Jeu set et match", en bowling de "Strike", en baseball de "Home run", pour la presse, on parlera d'éternel recommencement.

La semaine ne fut pas de tout repos pour la journaliste star du service public, Léa Salamé, lauréate du Prix de la meilleure intervieweur en 2015.

Fortement critiquée pour ses entretiens, aux tons bien différents, avec Philippe Martinez, Secrétaire général de la CGT, et l'ex-PDG de Renault-Nissan, Carlos Ghosn sur France inter, un "incident" a retenu l'attention des internautes lors de l'émission qu'elle co-présentait sur France 2, "Vous avez la parole".

Si l'année 2020 succède bien à l'année 2019, les mêmes méthodes journalistiques ne semblent pas avoir fait l'épreuve des traditionnelles résolutions de début d'année. Un journalisme de salon perdure sur le service public. A l'irrévérence a succédé l'accointance, à l'information la confidence, à la gravité l'anecdotique.

Retour sur une semaine particulièrement agitée.

L'interview de Philippe Martinez sur France inter

Les journalistes Léa Salamé et Nicolas Demorand recevaient dans "L'invité de 8H20 : le grand entretien", le Secrétaire général de la Confédération générale du travail, Philippe Martinez, suite à la reprise des discussions avec Matignon le 7 janvier concernant la réforme des retraites portée par le Gouvernement. Si l'entretien peut paraître ordinaire pour certains observateurs avec la volonté des journalistes de prendre le contre-pied de l'invité, il demeure désobligeant et peu représentatif des interviews donnés traditionnellement par les deux intervieweurs. "J'ai l'impression parfois qu'on est sur les mêmes questions. On a un disque raillé depuis un mois !" lance la journaliste qui anime pourtant la discussion. Acrimed, l'observatoire des médias, a d'ailleurs fait un résumé saisissant de cet entretien accusatoire.

Léa Salamé rencontre Carlos Ghosn

Suite à la conférence de presse exceptionnelle organisée le 8 janvier à Beyrouth après son évasion du Japon pour se soustraire à la justice nippone, Carlos Ghosn, a offert un entretien exclusif à France inter (que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien) mené par Léa Salamé. Une interview qui contraste sacrément avec celle donnée quelques jours plus tôt de Philippe Martinez.

A l'irrévérence succède l'accointance, à l'information la confidence, à la gravité l'anecdotique. "L'impertinence et la neutralité" exprimées, entre oeil pétillant et sourire, dans l'extrait suivant : "Votre évasion fascine absolument le monde entier, pour beaucoup d'enfants vous êtes l'homme qui a voyagé dans la malle. Vous avez vraiment voyagé dans la malle ?"

"Vous avez la parole", l'émission politique de France 2 : société civile ou relai d'opinion LREM ?

L'émission "Vous avez la parole" succède à "L'émission politique". Elle est le nouveau rendez-vous politique de France 2 qui essaie tant bien que mal de relancer un intérêt pour la politique face à des audiences régulièrement faibles. Le Jeudi 9 décembre, la chaine présentait un numéro autour de la réforme des retraites dans lequel, les journalistes-présentateurs Thomas Sotto et Léa Salamé donnèrent la parole à des intervenants issus de la société civile afin d'entendre leurs quotidiens face à la plus grande grève depuis mai 68 et leurs réactions sur la réforme des retraites présentée par le Gouvernement.

Dans ce numéro, l'un des intervenants, Didier Desert, est présenté en début d'émission comme restaurateur à Paris. Celui-ci explique subir une baisse d'activité suite au prolongement du conflit social ; il défend cette réforme des retraites et ne comprendrait pas un recul du Gouvernement.

Les internautes sur Twitter relèvent très tôt l'identité complète de cet intervenant qui ne sera révélée que dans les toutes dernières minutes de l'émission par Léa Salamé : "Alors je précise ... Petite précision ... Vous êtes le mari de Florence Berthout, c'est bien ça ? Parce qu'on ne l'a pas dit. Florence Berthout, c'est la maire du Vème arrondissement de Paris, ex-LR qui a rallié Benjamin Griveaux". Benjamin Griveaux, membre du premier cercle de La République en Marche et candidat à la mairie de Paris pour les élections municipales de mars prochain. "Cela agite beaucoup les réseaux sociaux !" relève Thomas Sotto. Le contraire nous aurait étonné ...

Un sans-faute du service public. Et "Bonne année" !

