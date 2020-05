Leçons pour l’Europe du Covid-19

S’il y a une chose que la crise du Covid-19 aura montré, c’est que l’Europe telle qu’elle est fantasmée par ses partisans européistes ou opposants du Rassemblement National, une puissante entité supranationale contrôlant les politiques nationales dans les domaines de l’économie, la santé, le contrôle des frontières et autres, cette Europe n’existe simplement pas.

L’Europe de la santé rassemble différents organismes avec un certain nombre de fonctionnaires à Bruxelles ou ailleurs qui font croire qu’ils planifient et coordonnent les politiques de santé des différents pays mais qui ont en fait très peu de contrôle sur ces politiques.

Cela explique que l’on ait eu face à la pandémie du Covid-19 des politiques sanitaires très différenciées avec des résultats si différents entre l’Europe de l’Est, l'Europe du Nord, l’Allemagne et l’Europe du Sud dans laquelle on peut inclure la France. Les pays du groupe de Visegrad ou V4 (Hongrie, Pologne, République Tchèque et Slovaquie) ont fermé très rapidement leurs frontières ce qui leur a permis de bien contrôler l’expansion du virus. La Grèce a fait de même ainsi que le Danemark, la Norvège, la Finlande mais pas la Suède. L’Allemagne a montré la supériorité de son système de santé et de ses hôpitaux pour faire face à cette crise, l’Autriche a eu une politique proche du V4 avec un système hospitalier proche de l’Allemagne. L’Europe du Sud (France, Italie, Espagne) qui a eu les pires résultats, a fermé tardivement ses frontières pour des raisons idéologiques dans le cas de la France (le virus était supposé ne pas connaître les frontières) et l’afflux des malades aux urgences a mis en évidence la limite des capacités d’accueil des hôpitaux. Toujours dans l'Europe du sud, le Portugal a fermé assez rapidement leurs frontières et a été jusqu'à maintenant relativement épargnés. Le Royaume Uni ayant quitté l’UE n’est pas inclus.

En d’autres termes, l’Europe tant décriée par le RN et louée par LREM et les centristes a surtout prouvé son inexistence en matière de coordination des politiques sanitaires et même des politiques de contrôle des frontières.

Concernant ce dernier point, les différences spectaculaires entre les politiques d’immigration du V4 ou du Danemark et celles de la France avaient déjà montré la faiblesse de l’Europe qui se contentait de lancer de vagues menaces à l’égard des pays du V4 qui n’ont été suivies d’aucun effet.

Ce qui a été mis en évidence dans cette crise risque de l’être encore plus par la suite. Par un arrêt du 5 mai, la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe a exprimé son refus que la Banque européenne (BCE) achète des titres de dettes européennes finançant ainsi indirectement les déficits des pays européens. Cela remet en cause le financement du programme anti-crise de pays européens comme la France, programme supposé aider ces pays à coup de centaines de milliards d’Euros à faire face à la crise économique consécutive à la crise sanitaire. On voit que le cœur de la construction européenne, la coordination des politiques économiques, risque a son tour d’être remis en cause.

On ne sait encore quelle sera la décision finale suite à la décision de Karlsruhe, si un arrangement sera trouvé, ce qui est bien possible mais aura des conséquences. On aura en tout cas mesuré la fragilité de cette construction européenne pouvant être remise en question par une décision de la cour suprême allemande.

En fait, quand on regarde les politiques économiques allemandes et françaises sur les dernières décennies et les résultats de ces politiques, on peut se demander si cette coordination européenne qui aboutit à des excédents massifs des exportations en Allemagne et des déficits massifs en France, a jamais vraiment existé.

Tout cela devrait faire réfléchir nos politiques de droite comme de gauche qui font de l’Europe soit une solution à tous les problèmes économiques, sociaux ou autres, soit un bouc émissaire pour ces mêmes problèmes.

De temps en temps, il est temps pour les politiques de changer leurs discours pour se rapprocher un peu des réalités de notre monde. Il ne suffit pas de répéter « non à l’Europe », « non à l’Euro » ou "Oui à l'Europe" et réclamer « plus d’Europe » pour prétendre avancer un programme répondant aux défis de notre temps. Faire bilan de la situation économique et sociale de la France ne serait pas inutile avant de lancer des slogans.