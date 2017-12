Lectures d’enfance...

Les livres pour enfants se parent, désormais, d'illustrations somptueuses : la couverture nous fait voir, parfois, une princesse en habits de cérémonie : longue robe rose scintillante, habits de soie et de lumières.



Le livre déroule des histoires aux titres pleins d'attraits et de mystères : La princesse ensorcelée, Les grands pieds de la princesse Agatha, Un coup de balai magique, La princesse et le géant, Tous pour une lune, Les souliers crottés, Une épouse pour le dragon...



Tous ces titres évocateurs font rêver. On est bien dans le monde de l'enfance, de la magie, des histoires remplies de merveilleux : des fées, des géants, des dragons, des sorcières peuplent ces ouvrages...



Les illustrations qui accompagnent les récits sont de vraies oeuvres d'art, tableaux colorés aux mille paysages de rêve : arbres stylisés, soirs de lune, bateau de pirate sur des flots déchaînés, château de bois, château de coquillages, sorcière verte sur son balai magique...



Les histoires ont, parfois, une valeur morale : elles démontrent que l'apparence physique n'est pas l'essentiel, que certains défauts se retournent contre ceux qui en sont pourvus.

Les textes sont simples, accessibles mais riches de vocabulaire !



Face aux jeux vidéos qui remportent tant de succès de nos jours, il est important de donner aux enfants le goût des livres et ce, dès le plus jeune âge...



Le livre reste un objet unique : il permet une évasion, une ouverture vers le rêve et l'imaginaire... il est source de culture, de réflexion, il offre un moment de bonheur simple.

Certes, il n'est pas question de priver les enfants de jeux électroniques qui peuvent avoir aussi une fonction éducative mais n'oublions pas le livre, n'oublions pas ce qui est l'essence même de la culture...



Le livre permet un temps de réflexion, d'attention, de maturation : il reste un outil indispensable pour de nombreux apprentissages : lecture, acquisition du vocabulaire, formation artistique, développement de l'imagination.



Il est bon, le soir, de lire quelques pages loin du tohu-bohu de la vie quotidienne, de s'endormir sur des mots qui emportent vers le rêve...



Il est bon de se recentrer sur la lecture, après une journée de tourments et de fatigue, c'est un moment d'apaisement...



Noël approche, n'oublions pas d'offrir aux enfants leurs parts de plaisirs, d'évasion, de bonheurs... n'oublions pas de leur offrir des livres...

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/article-lectures-d-enfance-121294204.html