Législative RN 37,05 % des suffrages, 17,52 % des députés : une élection volée ?

Il paraît que j’en dérange certains en repostant mes petites analyses et que ce ne serait pas fair-play. Ben oui mais, c’est une tradition bien installée de la part de l’extrême-droite, après chaque revers, de balancer une rafale d’articles lui déniant toute responsabilité en accusant ses boucs émissaires préférés. Et quelquefois cela dure un sacré moment. Franchement, s’il y avait moins d’articles de ce genre pour dire la même chose, j’aurais plus de temps pour m’intéresser à autre chose et j’en serais fort aise. Vraiment.

Le nombre de voix ici des uns et des autres est lié aux circonstances et au type de scrutin. Le score le plus représentatif est celui du RN. Il a récupéré des voix à droite en continuant d’en pomper un peu dans la macronie.

« En conclusion, ce qui ressort de cette législative, n’est certainement pas la volonté du Peuple Français. Cette élection a été fortement biaisée par les désistements réciproques visant à isoler le mouvement représentant désormais la plus grande partie des français. »

Quelle est sa marge de progrès ? En a-t-il une ? Qui a envie d’un mélange de macronie, de LR et d’extrême-droite pour continuer d’être au service d’une oligarchie ? D’autant que c’est difficile visiblement à vendre et, en même temps, dès que l’on gratte un peu, difficile à cacher. Le NFP a bien joué le désistement et le report de voix comme il l’avait annoncé en pensant qu’avec un Macron affaibli en voie de sacrification, il ne fallait pas donner un avantage à la roue de secours de l’oligarchie alors que dans l’autre sens en faveur du NFP le désistement et le report des voix ont été moins conséquents comme c’était prévisible. Le NFP, sans illusion, s’est honoré de prendre dans la clarté ses responsabilités devant nos concitoyens et devant l’histoire. Ce n’est pas si mal mais il faut sortir de cette situation qui n’est pas saine. Il nous faut de nouvelles institutions et commencer sans attendre par introduire la proportionnelle dans une formule à discuter. Et pas dans le mois précédent une élection. Ce sera démocratiquement plus sain pour tout le monde à commencer pour le citoyen.

Nous venons encore de subir la fabrique de l’opinion faute de régulation démocratique concernant les médias et les sondages.27 sondages sur 27 ont prédit la majorité absolue ou relative pour le RN en tentant d’installer un duo Macron/RN. Inversons d’urgence la tendance, dissolvons d’urgence toutes les entraves à une démocratie fonctionnelle si le peuple est souverain comme affirmé dans notre constitution. C’est aussi crucial que de se mobiliser pour une réforme des retraites.