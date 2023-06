Légitime mise en demeure

C'est un basculement que nous vivons. Voilà 4 jeunes femmes qui via une pétition, mettent en demeure des PDG et des chefs d'Etats. Elles sont d'Afrique, d'Amérique du sud, d'Europe. Voilà la voix des jeunes habitantes de la Terre. Elles ignorent les frontières, elles parlent au nom de la nouvelle population mondiale qui arrive, elles parlent au nom du vivant.

Mise en demeure

C'est comme un dernier avertissement. La mise en demeure est une lettre adressée à un adversaire dans le cadre d'un litige. Elle demande à ce dernier d'accomplir ses obligations, sous peine d'autres poursuites. La menace est à peine voilée. Celles et ceux qui aujourd'hui prennent des décisions néfastes pour le climat ou à la biodiversité doivent s'attendre à se retrouver un jour devant un juge. Elles et ils sont prévenus.

Confusion des genres

Les industriels et les politiciens nous ont tellement mentis, qu'ils ne sont plus du tout crédibles. Mêmes familles, mêmes écoles, mêmes train de vie, mêmes visions du monde... Ce sont les mêmes, tant entre les cercles de l'industrie et les cercles du pouvoir politique tout est commun. Ce sont les mêmes qui se côtoient et qui passent d'un monde à l'autre. Mondes séparés pour celui qui ne sait pas regarder... c'est le même monde. Ils passent d'une banque à l'Elysée, de la commission européenne à l'agro industrie... le pantouflage est la règle. C'est un entre soi qui nous détruit. Il détruit les idées de "biens communs", d'intégrité, de probité ... de république.

Légitimité par l'action

C'est un basculement parce que maintenant, dans l'urgence absolue, la seule légitimité qui vaille c'est la légitimité qui vient de l'action. Le jour où il y a le feu dans la classe et que c'est le cancre qui, ignorant toutes règles, s'affranchissant de toute autorisation, se lève, s'empare d'un seau d'eau et éteint l'incendie toutes et tous sont alors d'accord pour dire que c'est le cancre qui avait raison que c'est lui qui est légitime... Il reste d'ailleurs si peu de votants à ce jour... de quelle légitimité peuvent se réclamer les élus ?

Des femmes

Ce sont quatre jeunes femmes qui signent la "mise en demeure" et ce n'est pas un hasard. De toutes les causes à défendre, celle du féminisme est la première. De la liberté des femmes découlent plus d'égards pour la planète, plus d'attention aux plus vulnérables... ce qui nous manque le plus. Michel Simon serait tellement heureux de voir que ça y est, les femmes ont enfin "voix au chapitre", même si c'est encore trop peu hélas. Il avait raison quand il disait que ce qui aurait peut-être pu sauver l'humanité c'est la femme... C'était en 1965. On dirait sans doute aujourd'hui que c'est "notre féminin" que nous avons tous les humains. Ce serait bien l'heure de, pour de bon, leur donner les clés du camion.

Des jeunes

Vu la situation où elle se trouve l'humanité n'a qu'une solution, c'est de miser sur la créativité de chacune et chacun d'entre nous. Or pas de créativité sans autonomie. Il va falloir beaucoup d'ingéniosité pour nous adapter aux fortes chaleurs et trouver les moyens de faire baisser les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Dans les sociétés humaines, ce sont les jeunes qui prennent des risques, trouvent les nouvelles idées et les nouvelles voies. Raison de plus pour cesser tout de suite avec ce SNU qui au contraire pousse encore plus loin le conditionnement que l'on vit à l'école et nous met pour des vies entières dans des ornières. Au contraire, c'est l'heure de libérer la jeunesse de toutes ces injonctions ... l'heure d'encourager celles et ceux qui font autrement, qui bifurquent.

Tribunal

La case d'après la "mise en demeure" est celle du tribunal... Alors ce sera dans 30 ans, dans 20 ans, dans 10 ans ... nul ne peut le dire mais cela sera et il n'y aura pas de prescription, ni de pardon. Ils ont trahi le peuple. Le peuple est en droit d'exiger des comptes.

Une autre stratégie... laissons Paris.

Pour l'éducation à l'environnement, c'est ce qui est arrivé, je peux en témoigner. Nous avons tout fait pour qu'un dialogue se noue entre autorités publiques, monde économique et société civile. Nous avons créé des assises, créé des espaces de concertation ... confiants, nous avons participé à des dizaines de réunions avec les ministères ...et rien. Ils ne veulent pas de corps intermédiaires. Ils nous amusaient avec la main droite, quand ils agissaient avec la gauche... et voilà où nous sommes. Ils ne nous reste donc que l'action locale. Le principe de proximité devient par la force des choses le tout premier principe. Et là toutes les citoyennes et tous les citoyens peuvent faire quelque chose... ne serait ce que se réunir, discuter, poser des questions, faire des propositions... et toujours rester reliés.