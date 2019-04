Léonard, reviens !

Il y a, ce week end, à Vérone, un rassemblement obscurantiste, intitulé "Congrès des familles", dont l'autorisation laisse perplexe.

Une fois de plus, mais c'est le moindre détail, le gouvernement italien y a trouvé motif à désaccords internes. La Lega, parti populiste au pouvoir, notamment à travers le vice-premier ministre Salvini, qui y participe, soutient la rencontre. Le 5 Stelle, qui partage le pouvoir, toujours ni chair, ni poisson, affirme avoir pris ses distances. Quant au premier ministre, on ne sait trop.

Des manifestations d'opposition se sont tenues à l'extérieur, avec une nombreuse participation d'associations féministes, de groupes de soutien aux femmes violentées, aux homosexuels, aux transexuels, bref, de progressistes.

Salvini s'en est pris aux communistes (!), a invoqué Dieu, a adressé de fortes critiques envers les mouvements féministes. Il a prétendu que la menace n'est pas représentée par les assassinats de femmes (un tous les trois jours), mais par l'Islam. En fait, ce ministre sovraniste a profité de ce rassemblement pour attaquer tout ce qui témoigne d'un désaccord envers lui. Et parmi ces derniers figurent au premier rang ceux qui gouvernent avec lui. A propos d'adoption, il s'en est pris au sous-secrétaire 5S du gouvernement qui, à ses yeux, n'aide pas à les concrétiser. Il a critiqué le premier ministre sur le même thème, parce qu'il n'en ferait pas assez. L'impudeur d'un vice-premier ministre qui donne des leçons au premier ministre en public ! Mais, ne parlons pas d'impudeur dans ce cadre rétrograde !

Il est, à mes yeux, effrayant qu'un ministre de la République se rende dans ce genre de rassemblement. Pis encore, il y a pris la parole. Cette rencontre a pour seul but de faire l'apologie de l'anti-féminisme, l'intolérance la plus absolue envers l'homosexualité, la transexualité, en se prononçant contre la contraception, l'avortement, le divorce, la vie en couple sans mariage et pour la religion catholique la plus traditionnelle, le maintien de la femme, non pas femme, mais mère, au foyer, sa soumission à l'homme.

Le plus aberrant est que le meme Salvini a divorcé, a des enfants de deux femmes, vit pour la nième fois en concubinage.

Le plus stupéfiant est que des femmes, comme Meloni (Forza Italia), soutiennent cette initiative (alors qu'elle-aussi mène une vie éloignée des principes proclamés).

Le plus atterrant est qu'une telle chose rétrograde et répugnante ait pu se tenir.

L'Italie a été le pays où a initié la Renaissance. Léonard, au secours, vite !

Françoise Beck