Les 120 000 Arméniens d’Artsakh/Haut-Karabakh subissent un blocus génocidaire

Maintenant que cette mascarade de coupe du monde de football est finie, peut-être que nos gouvernants trouveront le temps de s’occuper des vrais problèmes nationaux et internationaux.





Ils sont occupés, ils ont leur propre coupe du monde. C’est bientot la finale : celui qui gagne dominera le monde et pourra choisir si ces gens doivent mourrir ou non, si on doit en parler ou non, si c’est un problème ou non .

Et puis on est déja en train de finir de flinguer notre économie pour « sauver les ukrainiens », nous faut bien un peu de gaz quand même