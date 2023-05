Les 3 plus grands criminels de l’Humanité ! 2/2

Le prince de la mort, le roi du mensonge, ce n’est pas Dieu, c’est Satan. Il a réussi à séduire tous les plus grands dictateurs que la terre ait porté. C’est lui le maître de Staline et Mao. Il est aussi à l’origine des morts causés par la plus grande idéologie politique que la Terre n’ai jamais porté ; j’ai nommé l’islam qui a causé des dizaines de millions de morts dans sa conquête de l’Inde, probablement le plus grand génocide de l’histoire, et encore plus de décès en 1400 ans d’existence. De ce point de vue, l’islam na jamais été dépassé.

Et ce n’est pas la moindre des ruses de Satan de faire croire que le mal est en Dieu, lui qui veut prendre sa place. Mais en est-il capable alors qu’il n’a rien créé et qu’il ne connaît pas l’avenir ? Il ne sait même pas ce que vous pensez si vous ne lui avez pas ouvert les portes de votre Esprit. Tout ce qu’il obtient, c’est que ses fidèles s’entretuent, mais il n’en a cure car c’est après leur mort qu’il peut prendre leurs âmes. Beaucoup pensent que Satan n’existe pas et c’est encore une de ses ruses, mais il existe une trop grande cohérence dans tous ces projets de mort pour penser qu’il n’y a pas quelqu’un qui l’organise. Ces projets gagnent en efficacité avec le temps et si nous examinons la Bible, il semblerait que ces projets vont s’unifier derrière une personne unique (anté- ou anti-christ), qui va séduire une grande partie de l’humanité. Notre époque est la première dans l’histoire qui rend cette unification possible.