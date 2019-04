Les 400 radars, nouvelle génération !

Permis de tuer avec alcool, sans assurance ni permis de conduire : fléaux terribles ! Le manque d’assurance crée du stress et provoque bien plus d’accidents, tout comme la prévention est plus efficace que la sanction inutile. Appris en école primaire par l’un de mes instituteurs : « L’alcool soutient l’homme, comme une corde soutient un pendu » « La religion qu’elle que soit cette dernière n’empêche aucun excès »

De ces séries de témoignages réels au moment où l’on constate une augmentation de familles en deuil ou complétement disparues par des excès que le bon sens pourrait parfaitement nous faire maitriser.

Divers facteurs entrent en ligne de compte, vitesse, alcool, manque de permis de conduire, pas d’assurances, etc.

400 radars, nouvelle génération vont être installés en France cette année. Ils vont notamment remplacer les équipements endommagés pendant la crise des Gilets jaunes. Dans les Hauts-de-France, jusqu'à 80% des radars ont été dégradés, détruits ou endommagés ces derniers mois.

Il y a des raisons de causes à effets ou les caisses de l’Etat se vident ? A ne pas en douter avant que ces radars soient réellement opérationnels il faudra pas mal de temps. « Plusieurs mois », ce qui indéniablement pourrait entrainer une augmentation de décès sur les routes. Chacun de nous est responsable de sa façon de conduire et ce que cela peut entrainer. Il faudrait arriver à faire tomber le nombre de morts et ainsi que ce n’est pas forcément par la répression que l’Etat peut gagner sur la raison du peuple.

Un fichier répertoriant tous les véhicules assurés est mis à disposition des forces de l’ordre dès le 1er janvier 2019. Les policiers et gendarmes pourront librement le consulter. L’objectif est de faciliter les opérations de contrôle pour lutter contre la conduite sans assurance. Cela n’a pas empêché de constater l’augmentation du nombre de décès. Ayant reçu un courriel de Michel Rey ancien directeur de la Prévention routière en Auvergne, je me suis enquit des chiffres qu’il m’a communiqué. Sans qu’il me cite le nombre de conducteurs sans permis cela semble incroyable mais nous sommes en pleine réalité : Conduire sans permis ou sans assurance, voire les deux, n’est pas un phénomène nouveau. Pourtant, en regardant de plus près les chiffres, on s’aperçoit que le nombre des conducteurs adoptant ces comportements à risques ne cesse d’augmenter (+ 30 % en cinq ans).

Il y aurait 600 000 conducteurs sans permis et 700 000 qui roulent sans assurances. On constate aussi qu’il s’agit surtout de jeunes conducteurs, la majorité d’entre eux ont entre 18 et 34 ans.

Cela dépasse toutes logiques, seulement 79,1% des véhicules roulant sont assurés et le chauffeur possède son permis. Résultat 20,9% des véhicules tous types enfreignent la loi. Soit plus de 2 millions de véhicules non assurés et dont le conducteur n’a pas le permis.

L’observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) qui a relevé récemment ces chiffres alarmants, lance une nouvelle campagne de sensibilisation.

Plus de 700.000 conducteurs français circulent sans assurance, selon les estimations de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR). Pour enrayer ce fléau, le gouvernement a annoncé ce jeudi la création d’un fichier répertoriant tous les véhicules assurés.

Pour ne jamais avoir bu, ni m’être trouvé en état d’ébriété, souvent mes relations me demandaient si j’étais malade. Pourtant ayant eu une étape de jeunesse forte riche en divers domaines, je n’ai jamais été attiré par aucune forme de boissons alcoolisées. Je me suis souvent posé la question : Aurais-tu eu plus d’amis, de relations, de soirées agréables, etc. En consommant comme pouvaient le faire des personnes que je côtoyais…

Me posant souvent la question le fait du refus de ma part de l’alcool serait-elle la conséquence de trente années de fréquentation hospitalière ?

Il y a une relation de causes à effets ? En France, le nombre de tués sur les routes a bondi de + 17,1% au mois de février 2019. La seule dégradation de 75% des radars sur le territoire France, fait perdre le sens des responsabilités ? Après une augmentation du nombre de tués sur les routes en janvier 2019 (+ 3,9%), la tendance à la hausse s’intensifie. Le mois dernier, 253 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine, soit une hausse de 17,1% par rapport à février 2018. Les autres indicateurs sont également en forte hausse. Le nombre d’accidents corporels s’établit à 4091 contre 3345 en février 2018 (+ 22,3%), alors que le nombre de personnes blessées atteint plus de + 21,5%.

Selon l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR), la forte augmentation de la mortalité concerne principalement les jeunes de 18-24 ans, les seniors de 65 ans et plus, les piétons et les cyclistes. A noter que la mortalité de ces derniers est la plus forte relevée pour un mois de février depuis 10 ans.

A ce jour je n’ai toujours pas de réponse, je ne tente pas non plus d’avoir un semblant de paraître histoire de faire comme les autres. Pourtant en parcourant la lecture de certains témoignages sincères, je me pose en recul : Aurais-je loupé certaines choses dans ce que la terre offre par le sang des vignes ?

Alors que l’impact sanitaire de l’alcool est considérable, il est encore difficile de dire non à la proposition de boire un verre. Pourquoi ? Eléments de réponse dans l’émission Grand Bien vous fasse d’Ali Rebeihi consacrée à l’alcool en présence de journalistes, d’un addictologue et d’une ex-buveuse.

En France, le rituel de l’apéritif est sacré. Or, d’après Santé publique France, 41 000 personnes sont mortes en 2015 de maladies liées à l’alcool, soit 7% des morts de l’année. Parmi elles, on trouve 30 000 hommes, 11 000 femmes. 16 000 Français sont décédés d’un cancer, 9 900 de maladies cardio-vasculaires, 6 800 de maladies digestives, 3 000 par maladies diverses (diabète, épilepsie.) et 5 400 par accident ou suicide. Récemment, un article du Lancet (revue scientifique médicale et scientifique britannique) a mis en évidence un lien entre alcool et le cancer du sein. Ces chiffres font de l’alcoolisme la deuxième cause de décès évitables après le tabac dans notre pays. Pourtant, il est encore difficile de refuser de l’alcool.

Selon un rapport de l'OMS paru en 2018, près de 10% des Français n'ont jamais bu d'alcool et un quart des français n'a pas bu d'alcool dans les douze derniers mois.

Mais les non-buveurs sont suspectés d’être des personnes ennuyeuses. Le témoignage de Mélanie, 37 ans, auditrice de Pont d’Arche : “ Je ne bois pas d’alcool depuis l’adolescence. J’ai été trop marquée par une famille d’origine bretonne avec beaucoup d’alcool et de la violence physique. Mes parents ont acheté un bar. J’ai pu y observer des comportements tristes et dépravants. Comme j’avais accès assez facilement à l’alcool, mais comme cela m’angoissait, j’ai arrêté. Je suis devenue la bonne copine que les parents appréciaient parce que je raccompagnais les autres en fin de soirée. Mais à la fac, ne pas boire m’a mise de côté. On m’a reproché d’être un bonnet de nuit et de ne pas savoir s’amuser. Souvent, l’alcool est l’un des rites de passage chez les étudiants avec souvent, derrière des marques d’alcool qui sponsorisent les soirées. Dans ce contexte, être abstinent exclut forcément. Le non-buveur est toujours suspect. Un autre témoignage :

“ Je ne bois pas, on me dit que je ne suis pas drôle et autour de moi, on se demande si je ne suis pas musulmane, ex-alcoolique ou végétarienne. Un frein culturel. Thomas Pitrel et Victor Le Grand, journalistes, auteurs de Tournée générale, un livre sur la place de l'alcool en France : “ Concrètement en France, ne pas boire de vin, un produit français, c’est souvent vu comme trahir la culture française. Si les lobbies savent rendre l’alcool de plus en plus attractif, la gastronomie sans alcool n’existe pas vraiment. Quand on ne boit pas, on passe dans la catégorie des enfants : on nous propose un soda, du sirop ou au mieux un jus de tomates. Il n’existe pas d’apéritif réellement festif et sans alcool.

Il semble à priori que le meilleur équilibre, correspond à une devise qui a fait ses preuves : « Boire ou conduire il faut choisir, puis lorsque l’on tient à quelqu’un on le retient lorsque le moment festif s’est avéré trop arrosé »

Le Panda

Patrick Juan