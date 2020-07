Les 5 Humanités et le Monde d’après. Le cas de la Chine

LE MONDE D'APRES NE CHANGERA PAS. LA TERRE SERA TOUJOURS LÀ. LES HUMAINS S'ADAPTERONT AUX CHANGEMENTS POUR QUI ILS N'ONT RIEN FAIT. ILS ONT SUBI LES FORCES DE L’HISTOIRE.

Beaucoup croit que le Covid-19 changera les choses. Il n'y aura rien de changé si ce n'est une humanité dont les conditions d'existence seront encore plus dures. Les riches resteront les riches, les pauvres resteront les pauvres en plus grand nombre. Donc il n'y a pas à s'affoler sur l'avenir.

L'humanité est assurée d'exister quelle que soit la situation. Il faut seulement espérer que le riche se suffit à lui-même par la richesse, ce dont il n'est pas assuré. A force d'être riche, il perd les leviers de la vraie existence. C'est un peu ce que font les riches qui écrivent et se cramponnent aux mots, écrivent beaucoup pour tromper leur oisiveté et créer même leur petit monde dans leur tête. Pour penser qu'ils SONT, alors qu'ils ne SONT PAS.

En ce qui me CONCERNE, JE SUIS AUSSI RICHE et JE ME CRAMPONNE COMME EUX MAIS A MA RICHESSE QUE J'AI EN PROPRE ET QUI ME VIENT DE MON ESPRIT QUE JE NE CONNAIS PAS, MAIS LUI EST PRÉSENT EN PERMANENCE EN MOI...

Pour les pauvres, ce sont les grands élus parce qu'ils sont pauvres. Ils ont besoin de tout et ont presque rien. Cependant, eux ASPIRENT A VIVRE parce qu'ils n'ont rien. Et ce sont les PGNH (plus Grand Nombre dans l'Histoire). N'est-ce pas que la vie est HARMONIE et Toujours pour eux parce qu’ils sont pauvres, sentent leur pauvreté et font tout pour survivre et sans rechigner sur leur sort. Ils SONT alors que les riches ont tout et ils rechignent parce qu’ils n’ont pas assez.

A partir de ces postulats auxquels l’humanité n’a rien fait pour être ainsi, elle subit ce qui lui est donné, on peut revoir tout ce qui fait d’elle une humanité et constater qu’en fait l’humanité est constatée de cinq catégories à la fois politiques, économiques et sociales. Et ces cinq humanités ont de tout temps réglé cette humanité qui est la nôtre.

Aussi, le Monde d’Après après la pandémie qui est partie pour durer un an, deux ans… pourrait-il être sans changement ou risque-t-il être sans changement au regard des cinq humanités qui le composent ? Qu’en est-il de ces 5 catégories d’humanité ?

La PREMIÈRE est celle du PLUS GRAND NOMBRE dans l'histoire de l'humanité et qui a toujours été ainsi depuis la nuit des temps. C'est le PGNH - concept élaboré par l'auteur que l’on peut trouver dans les articles passés sur le site d’agoravox. C'est généralement la classe de pauvre à très pauvre. Ce sont l'ouvrier, l'agriculteur, le cordonnier, l'éboueur, le maçon, le soldat, le chômeur, la chômeuse... et dans les 196 pays du monde. L’Occident riche compte lui aussi des centaines de millions de pauvres soit ont un salaire qui n’est pas loin du SMIG ou assurés par des aides sociales. Le moins riche à riche est celui qui est assuré socialement et ne relève pas des aléas de l’existence sur le plan économique. Bref c'est cette catégorie qui constitue les 90% de l'humanité, soit environ 7 milliards d’êtres humains.

ELLE SE CRAMPONNE à L'EXISTENCE parce qu'elle n'a pas de choix que de se cramponner pour survivre. C'est ELLE la classe la plus exploitée. Mais elle a un ATOUT et il est le plus grand. ELLE A UNE ÂME.

La DEUXIÈME est la catégorie des RICHES ET MOINS RICHES. Elle constitue les 7% de l'humanité. Le pourcentage ici est approché et se compte en millions. 7% de l’humanité, c’est environ 560 millions d’êtres humains. C'est toute la classe consciente de son état et sur lequel repose les 90% de l’humanité et qui sont en grande partie les vraies cadres des nations. Des cadres qui pensent à construire réellement leurs nations. Ils sont d'une manière ou d'une autre engagés pour leur pays même par leur silence.

Issus de toutes les classes sociales et de toute la hiérarchie politique, ils sont professeurs, instituteurs, médecins, ingénieurs, savants, banquiers, avocats, journalistes, personnages politiques, économistes, simple employés... ELLE AUSSI COMME LA PREMIÈRE SE CRAMPONNE à L'EXISTENCE parce qu'elle n'a pas de choix que de se cramponner pour survivre. C'est ELLE la classe la plus résistante à l'exploitation. ELLE EST L'ESPOIR DE LA PREMIÈRE. Elle a un ATOUT et il est le plus grand : ELLE A UNE ÂME.

La TROISIÈME est aussi de toutes les classes sociales et de toute la hiérarchie politique des nations. Elle constitue la classe sociale dite BÉATE. Elle est aussi une partie de la catégorie des RICHES ET DES MOINS RICHES. Elle est servie par la chance, la DESTINÉE. ELLE NE RÉFLÉCHIT PAS, ELLE VIT SIMPLEMENT.

Elle n'a pas d'âme ou si elle l'a, elle l'a perdue. Elle constitue 1% de l'humanité, soit environ 78 millions d’êtres humains vivant dans un certain sens inconsciemment. Ce n'est pas sa faute, elle est AINSI CONSTITUÉE. Et d’ailleurs toute l’humanité est ainsi constituée. En clair, aucune catégorie humaine n'est coupable de ce qu'ELLE EST. Parce qu'elle relève de l'ESSENCE de la CRÉATION.

La QUATRIEME CATÉGORIE de L’HUMANIT’E est aussi de toutes les classes sociales et de toute la hiérarchie politique. C'est la CLASSE SERVILE. ELLE constitue la classe de la CLIENTÈLE.



C'est la CLASSE SERVILE. ELLE constitue la classe de la CLIENTÈLE. ELLE RUSE POUR PARVENIR MAIS TOUJOURS POUR SERVIR ET GLANER DES « REMERCIEMENTS » en postes dans la hiérarchie politique et sociale. Bien sûr souvent en biens mal acquis. Cette servilité est dans les gènes. ELLE NE SE SAIT PAS. Elle est heureuse d'être servile. ELLE NE SE CRAMPONNE PAS, Elle n'est pas combative. ELLE VIT POUR LA CLASSE DOMINANTE.

COMME la troisième, elle subit son existence, elle n'en a pas conscience. Les VALEURS LUI SONT INCONNUES. Elle est ESCLAVE de sa SERVILITÉ. ELLE NE PRODUIT PAS. Elle n'a pas d'âme et si elle a une âme, elle l'a perdue.

Là encore, la CLASSE SERVILE N'EST POUR RIEN DANS CE QU'ELLE EST. ELLE EST CE QU'ELLE EST. Parce qu'elle relève de l'ESSENCE de la CRÉATION.



Elle constitue 1,5% de l'humanité, soit 120 millions d’êtres humains. L’Occident donne l’air plus prémuni de cette CATÉGORIE SERVILE. Et cela est dû aux systèmes politiques qui les régissent. Des systèmes démocratiques par la force de l’histoire. La CATEGORIE SERVILE A EXISTE PAR LE PASSE mais aujourd’hui, après deux Guerres mondiales, l’Occident a muté. Il est devenu l’exemple de la DEMOCRATIE dans tout le sens du terme pour les pseudos démocraties des pays du reste du monde. En particulier les pays sortis de la colonisation et des ex-pays communistes.

La CINQUIÈME CATÉGORIE est la classe des GRANDS RUSÉS. C'est environ les 0,5% restant de l'humanité, soit environ 40 millions d’êtres humains sur les 7,8 à 8 milliards d’êtres humains que comptent aujourd’hui l’humanité en 2020.



Cette CINQUIEME CATÉGORIE NE SE CRAMPONNE PAS DANS L'EXISTENCE. Sa fonction est de RUSER. ELLE CHERCHE LE POUVOIR A TOUT PRIX. Et on la trouve dans toutes les classes sociales et de la hiérarchie politique des nations. C'est une minorité extrêmement rusée.

ELLE A POUR BASE LA QUATRIÈME CATÉGORIE DE L’HUMANITÉ. Précisément ces DEUX CATÉGORIES DE L'HUMANITÉ, soit environ 200 millions d’êtres humains qui constituent un pouvoir suffoquant pour l'humanité. Ils ont une OPA totale sur leurs peuples, amenant une résignation forcée de la première et deux catégories de l'humanité. Bien entendu, l’Occident échappe dans une grande mesure à ce pouvoir suffoquant.

Et comme pour la troisième et quatrième catégorie de l'humanité, la CINQUIEME CATEGORIE NE SE SAIT POURQUOI ELLE EST MUE POUR DOMINER. ELLE ne se SAIT PAS, ET CELA RELEVE DE L'ESSENCE DE LA CRÉATION. DANS LE FOND, l'HUMANITÉ SUBIT POUR DEVENIR. SAUF QUE POUR DEVENIR IL Y A UN TRIBUT LOURD A PAYER POUR DEVENIR.



Pour avoir une idée de la quatrième et cinquième catégorie de l'humanité, prenons un cas concret, par exemple la Chine. C'est un pays communiste et aujourd'hui, en se convertissant à l'économie de marché, au début des années 1980, elle est devenue en 30 ans la deuxième puissance économique mondiale. Elle aspire à devenir la première puissance du monde dans quelques années. Donc bientôt.

Le contraste pour un pays communiste, la Chine a aujourd'hui le PLUS GRAND NOMBRE DE MILLIARDAIRES DANS LE MONDE. Donc un communisme capitaliste, une première dans l'histoire de l'humanité.

La CINQUIÈME CATÉGORIE que l’on relève EN CHINE, c'est le PARTI COMMUNISTE CHINOIS. IL RUSE POUR DOMINER ET RESTER AU POUVOIR. IL INSTAURE UN CONTRÔLE NUMÉRIQUE étouffant la POPULATION. Le PCC qui contrôle déjà la vie des citoyens par les CONSEILS de QUARTIERS (4ème catégorie) a multiplié les systèmes de contrôle automatique en mariant les techniques de la reconnaissance faciale grâce aux 176 millions de caméras déjà installés sur l'ensemble du territoire (système Skynet) et en croisant les données recueillies avec les fichiers sur les jugements par les tribunaux, les données fiscales..

Évidemment, la Chine d'aujourd'hui qui a 71 ans d'existence et dont le PCC s'échine par des contrôles tout azimut à contrôler 1,4 milliard d'êtres humains est aujourd’hui confrontée à une situation extrêmement difficile et même critique. LE MONDE CHANGE DE JOUR EN JOUR. CONTRÖLER 1,4 milliard d’êtres humains pour perdurer dans le pouvoir relève de pratiquement de l'impossible.

Le régime politique chinois mutera inévitablement comme il l'a déjà fait depuis qu'il s'est converti à l'économie de marché. Pour ne prendre que ce point et il est basique dans la mutation de la chine.

EST-CE QUE LA CHINE A CHOISI A SE CONVERTIR A L’ÉCONOMIE DE MARCHE ? OU LA MARCHE DE L'HISTOIRE ET LE MARCHE MONDIAL LUI ONT ÉTÉ FAVORABLES POUR QU'ELLE SE CONVERTISSE A L’ÉCONOMIE DE MARCHE ?

En clair, peut-on dire que c’est Deng Xiaoping et les OCCIDENTAUX qui ont VOULU DÉLOCALISER LEURS ENTREPRISES, LEURS USINES EN CHINE ?

La réponse tombe sous le sens. Si L'OCCIDENT SAVAIT QUE LA CHINE ALLAIT LUI DAMER LE PION, et donc le SURPASSER ECONOMIQUEMENT, l’OCCIDENT DEVENANT DÉPENDANT DE LA CHINE COMME IL l’est AUJOURD’HUI, ni l’Europe ni les États-Unis ni le Japon n’aurait accepté de délocaliser leurs usines en Chine. Cela va de soi. Aucun pays n’accepterait de donner sa force économique à un autre pays qui se retournerait contre lui.

ILS N'AURAIENT DONC JAMAIS CONSENTI A SE SÉPARER DE SES USINES POUR ÉLEVER LA CHINE AU-DESSUS D’EUX.

D’autre part, ce qui se passe en Chine, dit dans l'absolu, n'est pas négatif puisque la CHINE DEVAIT SE HISSER se hisser au rang de 2ème PUISSANCE économique mondiale. Mais les CAUSES dans la montée en puissance de la Chine ne sont pas à attribuer au PCC, même s'il a joué un rôle majeur, mais AUX FORCES DE L'HISTOIRE QUE LES HUMAINS NE COMMANDENT PAS.

Si la Chine CHERCHE A DEVENIR LA PREMIERE PUISSANCE MONDIALE, IL LUI EST LOISIBLE DE LE FAIRE, MAIS A LA SEULE CONDITION QUE L'HISTOIRE DE L'HUMANITE LUI DONNE SON ONCTION.

Mais comme elle le fait en surveillant tout azimut le peuple chinois et en agressant des minorités sur son sol, il est évident que ce sera à l'histoire de TRANCHER.

AUCUNE PUISSANCE NE PEUT ALLER CONTRE LES FORCES DE L’HISTOIRE.

Surtout que les 2% qui gouvernent l'humanité ne le gouvernent que si les forces de l'histoire le leur permettent, et là encore les FORCES NÉGATIVES DE L’HUMANITE COMME L’A TEMOIGNÉ à MAINTES REPRISES L'HISTOIRE TRAVAILLENT PARADOXALEMENT POUR LES FORCES POSITIVES DE L’HUMANITÉ.

C'est une loi universelle dans le DEVENIR DE l'HUMANITÉ. Le monde d'après ne sera pas comme aujourd'hui, mais pas très éloigné de lui. Pourquoi ? Pour la simple raison que les 5 humanités que nous avons décrites resteront longtemps les PILIERS de l'HUMANITÉ parce que l'évolution humaine se fait toujours par saut, et généralement par de tragédies qui affecteront les peuples.

Mais il demeure un espoir certain que le PROGRES non seulement ACCOMPAGNERONT TOUJOURS L'HUMANITÉ, mais ceux qui en sont très avancés touchera inéluctablement les moins avancés. Et la mutation de l'Occident en système politique démocratique qui a fait ses preuves et le fait toujours puisque ce sont les PGNH qui font la marche de l'histoire de l'Occident, s'appliquera aux régimes qui n'ont pas d'autres remèdes que l'autoritarisme pour perdurer au sommet des Etats. Et ces systèmes autoritaires sont transitoires.

Les pays occidentaux sont un exemple. Ils sont passés par tous les régimes politiques qui ont existé dans l'histoire. Des monarchies absolutistes de droit divin pendant des siècles aux régimes politiques coloniaux, fascistes, nazis, impériaux pour aboutir au régimes démocratiques.

Et cela a été toujours les faits de l'histoire qui ont amené les régimes politques autoritaires à s'effacer comme cela a été pour l'Occident pour laisser place au régime politique choisi par le PGNH. Comme toujours ce seront les peuples et aux forces de l'histoire qui feront avancer l'humanité. Et ce sont ce COUPLE de FORCES, PEUPLES ET HISTOIRE, qui CONSTRUIRONT le MONDE d'APRES qui sera lui-même qu'un nouveau stade de l'histoire, et qui passera par la mutation des régimes politiques d'AFRIQUE, d'ASIE et d'AMÉRIQUE CENTRALE ET DU SUD.

L'OCCIDENT CERTAINEMENT CHANGERA, le SOUTEN AUX RÉGIMES AUTORITAIRES NE LUI SERA PLUS UNE PANACÉE POUR TIRER DES DIVIDENDES, i.e. des RICHESSES INDUES.

Le VRAI MONDE d'APRES SERA UN MONDE NEUF, mais Il DEMANDERA BEAUCOUP DE SACRIFICES, d'EFFORTS et de TEMPS. RIEN NE VIENT SANS LUTTE. C'est le tribut de l'humanité pour arriver à son vrai elle-même. Telle est la LOI de l'HISTOIRE dans le TEMPS HUMAIN.

