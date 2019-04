Les activistes du mouvement « Extinction Rebellion » arrivent en France

on voit bien que quand vous n’êtes pas obsédé par vos délires iranophobes, vous pouvez sortir des réflexions pertinentes.

@leypanou

Je ressemble, je ne le nierai pas, à ces gens assez peu nombreux fort heureusement qui, après 38, alors que la paix avait été définitivement « sauvée » par la conférence de Münich, continuaient à s’inquiéter d’ambitions qu’ils prêtaient au IIIe Reich et qui n’existaient évidemment que dans leur imagination un peu malade.

Nous avons eu la conférence de Vienne où les ayatollahs iraniens se sont engagés à renoncer à l’arme atomique, et cela devrait rassurer tout individu normalement constitué. La construction de missiles à longue portée, capables de frapper l’Europe, le projet formulé au moins une fois par mois de détruire Israël, les avancées hégémoniques au Moyen-Orient, tout cela est pour rire, évidemment, et pour passer le temps.

Votre remarque très pertinente m’a induit à opérer une espèce de retour sur moi-même : ne devrais-je pas me faire soigner ? Sans même parler d’une consultation à Sainte-Anne qui me permettrait d’obtenir un médicament susceptible de calmer ces sortes de délires, je pourrais peut-être trouver un dérivatif. Et si je devenais écologiste ?

Je sais très bien que nous sommes à la fin d’une période chaude qui aura duré plus de quinze mille ans. Depuis 2.5 millions d’années, elles se prolongent rarement plus de 15 mille ans, sont suivies toujours d’une période glaciaire de cent mille ans ou plus. Ce cycle s’est déjà reproduit 17 fois, fort régulièrement, et ii est donc raisonnable de penser, je ne le nie pas, que nous allons bientôt geler. Deux ou trois très gros volcans (Yellowstone, Champs phlégréen) menacent d’entrer en éruption, et une variation de l’activité solaire déjà calculée nous promet dans l’immédiat un « petit âge glaciaire » de plusieurs années assez équivalent à celui de la fin du XVIIe siècle. Cependant, j’ai beau me répéter ça plusieurs fois par jour, cela ne me fait, si j’ose dire, ni chaud ni froid.

Ca me préoccupe beaucoup moins que l’islamisme iranien. Tiens, la preuve, c’est que je viens encore d’en parler ! je ne peux vraiment pas m’en empêcher. Mais je me suis habitué à cette pathologie et il ne faut pas trop vous inquiéter pour moi : je n’en souffre pas vraiment.