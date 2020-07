Les affiches d’Emmanuel Macron pour la campagne présidentielle de 2022

Macron dort 4 heures par nuit. A quoi pense-t-il ? A 2022 pardi ! Car le garnement de l’Elysée y croît dur comme fer.

Mais qui dit présidentielle, dit campagne et donc affiches. Macron devra se faire passer pour un homme politique qu’il n’est pas. Le coup du « ni de gauche ni de droite » a très bien fonctionné, mais le mouton français n’est pas assez con pour se faire avoir une deuxième fois avec ce slogan issu des jeunesses du FN remontant à 1995 (véridique).

Alors Photoshop va l’aider…

Macron pourrait tenter un mélange socialo gauche caviar saupoudré d’écologie, sauce Hamon. A l'époque, la mayonnaise avait tourné…6,35% pour le PS + EELV : sacrée branlée ! Même lui n’y croit pas sur l’affiche.

2022 hamon macron

Macron peut se la jouer Yannick Jadot…En marche l’Ecologie, la fameuse écologie compatible avec le néo-libéralisme. Autant dire un président cetelem.

2022 jadot macron

Macron peut également faire croire qu’il est de l’extrême-gauche. Aussi attendrissant qu’un Poutou. On ne sait jamais…

2022 poutou macron

S’il tente un Mélenchon, genre intellectuel rebelle la tête dans les nuages, en revanche, ça risque de se voir… « Trop subtil et intelligent » pour l’électorat.

2022 melenchon macron

Plus sérieusement, vu qu’il est conseillé par Nicolas Sarkozy – le « pauv’ con » président « bling-bling », celui qui sort par la porte en 2012 et rentre par la fenêtre en 2017 – autant reprendre l’affiche.

2022 sarkozy macron france forte

Dans la même veine, il pourrait remonter aux origines politiques avec la campagne de Giscard. « Forte » dans tous les sens du terme : économique et policier.

2022 giscard macron

Mais franchement, on serait lui, on jouerait à 100% la carte du Front National, puisqu’il applique la même politique : constitution piétinée, impunité des violences policières, discrimination raciales et sexistes, creusement des inégalités sociales, chômage en hausse, incompétence crasse, ministres soupçonnés de conflits d’intérêts, de corruption voire de viol (sic !) … Marine Le Pen n’aurait pas fait mieux en 3 ans !

Alors justement, soit il reprend simplement un bon slogan bien dégueulasse du FN, avec un bon air jovial, comme « remettre la France en ordre »…

2022 marine le pen macron france en ordre

Comme pour le tortionnaire Jean-Marie Le Pen, il y a également « La France et les Français d’abord »… Le racisme assumé, avec un soupçon de pétainisme paternaliste dans l’œil.

2022 lepen macron

Si on remonte un chouille plus dans les archives des collabos du FN, « la sécurité… première des libertés » lui va comme un gant ! Histoire de faire passer la pilule des mutilations par LBD et de la surveillance de masse…

2022 jean-marie le pen macron

Dernière possibilité : il pourra jouer la carte de la séduction, déguisé en Marine Le Pen qui découvre une bibliothèque…

2022 marine le pen macron choisir la france

Une chose est sûre : ça va être dur, très dur d’être au second tour de manière légale, cher Manu !