Les affinités sélectives

@sls0

Il y avait des règlements interdisant les shorts de bain dans les piscines pour des raisons d’hygiène (obligation de porter des moule-bites l’a-t-on oublié ?) bien avant ces histoires de burkini qui servent aux fondamentalistes à tester la résistance des sociétés qu’ils voudraient islamiser.

Mais comme on n’a rien dit à propos des rites funéraires (enterrement dans un drap sans cercueil pour les plus dévots) ni de l’égorgement sans étourdissement préalable des moutons contrevenant à des règlements établis par la sacro-sainte Europe (!) et qu’on s’est accommodé du mariage religieux avant le mariage civil et de la polygamie, pourtant interdits par le code pénal, ces signes de faiblesse ont encouragé les intégristes à demander toujours plus.

Cette volonté d’emprise sur la société n’est pas propre à l’islam.

Il a fallu près de 2000 ans pour neutraliser les curés, évèques et archevèques,

Ce n’est pas pour tomber sous la coupe des imams, muftis et ulémas.