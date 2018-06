Les agents de N. HULOT installent une ZAD pour défendre le Ministère en charge de l’Ecologie et sortir du « Zéro Ambition Durable »

bonsoir,

« la protection de la population contre les risques naturels »

Alors là laissez moi partir de la plus franche rigolade ! luttez contre les risques naturels tout en adoptant des procédés qui accroissent le risque ou le transfèrent chez le voisin …

C’EST MERVEILLEUX et là pour ceux qui connaissent mon activité JE SAIS DE QUOI JE PARLE !

hulot compétent … ah ah ah … voynet compétente ah ah ah … et bien d’autres Au fait vous connaissez LES définitions du risque naturel ? et à quelles distributions se rattachent-elles avec exemples à la clé …. J’ai même vu des psychologues de l’environnement …. certes pas dans ce ministère mais cela existe… j’ai même été critiqué par ces gens là ! Mais je ne les ai jamais vu sur le terrain, et surtout pas en bottes ….

Amusez-vous avec ce ministère … amusez-vous … s’amuser c’est jouer … beau jeu de c.... !

Et je vais vous faire HURLER et cela me fera plaisir au dernier degré en vous rappelant que le cyclone qui toucha les Antilles il y a moins d’un an n’est pas dû au réchauffement climatique , pas plus qu’au réchauffement de l’océan, ni à son acidification … mais simplement … AU REFROIDISSEMENT EXCEPTIONNEL DE LA HAUTE ATMOSPHERE n’en déplaise aux jocrisses. C’est de la thermodynamique , science que l’on doit éliminer pour permettre la diffusion de la pensée verte ! et surtout vert-de-gris ….