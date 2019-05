Ceux qui suivent les événements en Europe et l’aggravation de la situation au Kosovo, se souviennent de la dernière semaine de mai. Le matin du 28 mai, des combattants de la ROSU (forces spéciales de la police de la république non reconnue) ont envahi le territoire des municipalités du nord où la population était majoritairement serbe. Cela a provoqué l'indignation des Serbes du Kosovo. La population est descendue dans les rues et a commencé à construire des barricades. Les médias ont rapporté que les forces spéciales du ROSU avaient tiré et lancé des grenades. Les habitants et les journalistes de la chaîne de télévision serbe ont été touchés.

Des officiers des forces spéciales auraient eu l'intention d'arrêter 26 policiers et 15 civils serbes sous prétexte que ces personnes étaient impliquées dans la corruption et le crime organisé. En fait, selon les dirigeants serbes, l’action visait à laisser le kosovo serbe sans la protection de police locale. En conséquence, 23 personnes ont été interpellées, parmi lesquelles des membres de la mission des Nations Unies, constamment présents dans la région, un Russe et un Serbe. Tous deux ont été gravement blessés.

En général, quand les Kosovars parlent de la lutte contre le crime et le terrorisme, et en particulier du trafic de drogue et de la transplantologie des Noirs, cela semble déjà ridicule. Dans un pays où la verticale du pouvoir est construite par les anciens commandants de l'organisation terroriste albanaise "L'Armée de libération du Kosovo", si jamais ils décidaient réellement de lutter contre le crime, les forces spéciales n'auraient plus à conduire Pristina. Il est donc clair qu'il s'agit d'un événement politique, en particulier à la lumière des sévices et de la détention du personnel de l'ONU.

De telles situations, appelées « aggravations » dans les médias, se produisent souvent au Kosovo. Les forces spéciales du ROSU avaient précédemment envahi le nord de la région pour une opération, apparemment dans le cadre d'une enquête sur le meurtre du politicien serbe Oliver Ivanovich.

Le scénario est presque toujours le même : Provocation des Albanais, mise en alerte de l'armée et mise en accusation de la Serbie. Les négociations reprennent, bien sûr, puis les Albanais présentent des ultimatums et des « plates-formes » avec la condition essentielle : La reconnaissance de l'indépendance du Kosovo, ce qui est bien entendu inacceptable pour la Serbie. Même si nous nous éloignons des raisons idéologiques naturelles, la « reddition » du Kosovo à Belgrade provoquera une réaction publique violente, que l’opposition pourra utiliser dans son propre intérêt. Des milliers de manifestations de masse ont déjà lieu régulièrement en Serbie.

Parallèlement, il est également évident que, comme pour les objectifs, la composition quantitative et qualitative des forces spéciales du Kosovo est amplifiée d’une opération à l’autre. Sur les bandes vidéo du 28 mai, nous avons pu observer la « couleur » de leur équipement. Outre les chaînes, les fusils AK-47, Glock 19 modifiés, les mitrailleuses Heckler MP5, les Kosovars ont utilisé des grenades et quelques dizaines de véhicules blindés. Et parmi les détenus à cette époque, rappelons-nous, il y avait des employés de la mission internationale, dotés de l'immunité diplomatique, qui assuraient la couverture internationale des événements.

Il est à noter que la KFOR (la mission de l'OTAN au Kosovo) a donné le feu vert à cette opération, affirmant qu'il s'agissait d'une action légitime contre le crime. Les commentaires sur les méthodes de mise en œuvre ne sont pas non plus suivis.

De toute évidence, les Kosovars organisent des provocations dans le but de promouvoir leurs objectifs politiques, avant tout la reconnaissance de leur indépendance. Le maintien du statu quo sur ce territoire contesté convient, du moins à présent, à la plupart des acteurs internationaux et même à Belgrade. Le conflit ardent, dans lequel aucune solution de compromis n'a été trouvée de manière objective, reste légèrement meilleur que la phase chaude de la guerre en Europe. Toutefois, un certain nombre de décisions internationales en faveur de Pristina ont montré aux Albanais qu’ils parvenaient à atteindre leurs objectifs et qu’ils s'approchaient à chaque pas d’une victoire attendue depuis longtemps. Le fait que des civils et des diplomates étrangers souffrent de ces « mesures » ne les dérange pas.

Les premiers exemples les plus significatifs de ces décisions ont été le retrait du dialogue sur le règlement pacifique au Kosovo à l'ONU de l'Union européenne. Cela a instantanément poussé le débat sur d'importants participants au processus international : La Russie et les États-Unis, bien que ces deux puissances soient en réalité des acteurs importants dans la région des Balkans.

Les États-Unis continuent de contrôler la situation au Kosovo, la Russie est un allié de la Serbie sur de nombreuses questions géopolitiques. En 2013, l'UE a conclu l'accord de Bruxelles entre Belgrade et Pristina, qui permettait en réalité aux Albanais du Kosovo de demander directement à la Serbie de reconnaître son indépendance.

La question du Kosovo est un sujet complexe et controversé, qui ne l’a pas été le jour même de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo par la Serbie en 2008, mais après une série de décisions internationales douteuses. Parmi les politiciens européens et même aux États-Unis, il n'y a toujours pas de consensus sur la manière de se comporter dans les Balkans. De toute évidence, la rhétorique des années 90, accusant uniquement les Serbes de toutes les guerres et de tous les malheurs, est dépassée et n'a plus sa raison d'être à la lumière de tels événements lorsque les Kosovars attaquent des soldats de la paix internationales.

