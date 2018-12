Les aliments industriels nous rendent-ils malades ?

@sweach

Certes mais...Le temps passé à son travail est il bien utile à la collectivité ou bien utile à un système qui broie le collectif ?

Qui donc redistribue au collectif la part de travail de chacun ?

L’état ou bien le système financier (le capital privé) qui s’est emparer de l’état ?

Pourquoi y a t il de moins en moins de services publics ?

L’argent vient de la marchandisation du travail, le travail désormais est utile pour satisfaire les besoins de consommation et d’appropriation, , et il n’est pas libérateur car il perd son sens d’altruisme, et donc il ne permet que d’ entrer dans le système du marché pour le nourrir , mais ce n’est pas le bien être de l’individu qui est recherché, juste qu’il satisfasse à la loi du marché ’produire et consommer« .pour que le haut de la pyramide engrange encore et toujours plus.

Cuisiner soi même, pour revenir à des principes pragmatiques, ce n’est pas compliqué et ne prend pas beaucoup de temps, chacun est en droit de demander , exiger, à ce que les produits qu’il souhaite cuisiner soient sains et ne pas céder à la facilité de produits »préparés consommables au gout chimique".

C’est une prise de conscience qui va dans le bon sens pour l’environnement, et le collectif, justement car cela ouvre des persepctives autant dans l’élevage que dans l’agricole très innovantes et intéressantes, et des emplois !.