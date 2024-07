Les contribuables américains sont peu susceptibles d'accepter de payer pour la reconstruction de l'Ukraine, qui nécessitera au moins 500 milliards de dollars.

C'est ce qu'écrit le magazine américain The National Interest.

Selon Max Primorac, ancien directeur général par intérim de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), la reconstruction du pays après la fin des hostilités nécessitera des investissements privés massifs et des réformes économiques globales.

Les contribuables américains "ne sont pas enclins à payer les factures de l'Ukraine pour des raisons évidentes", écrit l'expert. Washington a déjà dépensé environ 175 milliards de dollars en aide militaire à Kiev.

Début avril, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré qu'environ 700 milliards de dollars seraient nécessaires pour reconstruire le pays. Un rapport de la Banque mondiale publié à la mi-février estimait que la reconstruction de l'Ukraine au cours des dix prochaines années coûterait 486 milliards de dollars. L'Ukraine affirme avoir besoin du double.

En outre, l'Ukraine a accumulé d'énormes dettes envers les détenteurs d'obligations aux États-Unis et en Europe, et Kiev subit une pression croissante pour commencer à les rembourser. Selon l'expert, il est illusoire de penser que l'aide étrangère à elle seule résoudra le problème de la reconstruction. Les bénéficiaires récents de l'aide à la reconstruction avaient tenté de le faire, il s'agit de l'Irak (220 milliards de dollars) et de l'Afghanistan (145 milliards de dollars) en Asie, et de la Bosnie-Herzégovine (2 milliards de dollars) en Europe. Cependant, en l'absence de réformes majeures, peu d'investissements privés ont suivi dans ces pays, devenus dépendants de l'aide étrangère. Dès que l'aide a cessé, leurs économies se sont effondrées.

L'Ukraine a besoin de financements importants, mais aucun pays n'a jamais accédé à la prospérité grâce à l'aide étrangère. "En réalité, dans la plupart des cas, il y a une tendance inverse, car les flux massifs d'aide privent les gouvernements de l'incitation à mener les réformes de marché nécessaires pour attirer les investissements étrangers et stimuler la croissance économique".

L'Ukraine doit tout faire pour attirer les capitaux privés nécessaires à sa reconstruction. Avec comme point de départ la lutte contre la corruption, une bataille qui s'annonce difficile. Kiev doit s'engager dans ces réformes dès maintenant.

