Les anglo-saxons haïraient-ils la France ?

@babelouest

IL y a quelques centaines milliers de britanniques dans notre pays, et j’en connais pas mal, qui n’ont aucune envie de retourner en Angleterre, pour différentes raisons : Pays devenu ultra libéral avec un système social à la dérive, maisons trop chères, inabordables dans un pays trop petit, clivage entre la population, amenant l’autochtone à rêver d’une vie meilleure, dans le sud, qui commence grosso modo dés qu’on a franchi la Manche.

L’Angleterre va mal. Les Anglais que je connais y vont de moins en moins et en reviennent catastrophés ; Les Français qui y vivent pensent revenir sur le continent, quand il ne l’ont pas déjà fait, anticipant d’ailleurs les déplacements économiques ; Le Brexit apparait comme un pari fou, une tare ultime et décisive, juste lancé aux bénéfices de ces initiateurs, qui ont choisi de faire sauter la banque, pour s’emparer du butin.

En Bretagne, ça serait dommage de les voir repartir. Certains me sont chers. Je connais un ancien rugbyman cornouaillais qui donne des cours de cornic, et apprend le Breton, des langues d’ailleurs très apparentés. La naturalisation semble pour eux une promesse, mais bien peu pourront y prétendre. J’ai accompagné un couple d’amis à Quimper, afin de faire le traducteur auprès du service d’immigration. Face à un rond de cuir intransigeant et stupide, poussant le zèle à demander des pièces non obligatoires, on se dit que la connerie est bien internationale.

D’autre part, le sentiment d’appartenance ne vient pas d’une vie étroite,chauvine de son pays, Malheureusement nous n’avons pas la souplesse des allemands, avec leurs Landers, ou des espagnols, qui sont dans un système où Madrid ne régente pas tout, mais ou chaque province a une vraie autonomie, et n’est pas infantilisée comme en France, où les langues régionales sont considérées encore comme des patois, alors que ce sont les meilleurs instruments pour agrandir son champ phonétique. Voilà pourquoi nous sommes si nuls dans ce pays en langue étrangère ; Il n’y a pas que l’histoire, il y a la manière d’apprendre, et de voir. On peut très bien avoir plusieurs identités, bretonne et française par exemple, et se considérer tout autant comme européen.